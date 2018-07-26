Прорезывание коренных зубов у детей 2 лет

Фото: BabyCenter CanadaПрорезывание коренных зубов у детей 2 летУ многих малышей нет признаков боли при прорезывании зубов. Однако, когда выходят моляры, это может быть болезненным и приводит к дискомфорту.

Вторые моляры — это набор зубов в задней части рта. Это широкие плоские зубы, которые идеально подходят для измельчения продуктов. Нижний набор зубов обычно появляется в возрасте от 23 до 31 месяца, а верхний набор появляется в возрасте от 25 до 33 месяцев.

Признаки прорезывания зубов

Признаками прорезывания моляров могут быть:

жевание игрушек, пальца или одежды;

слюнотечение;

раздражительность;

температура 37,2 °C.

При прорезывании зубов симптомы могут ухудшаться ночью.

Вторые моляры не приводят к лихорадке с высокой температурой или расстройству желудка.

Облегчение боли при прорезывании зубов

Многие простые домашние средства могут облегчить боль в деснах у ребенка. Следующие советы могут уменьшить дискомфорт:

массирование дёсен чистым пальцем;

прикладывать холодную ложку к зубам;

давать кусать ребенку холодную, влажную марлевую подушечку;

давать кольца для жевания. Кольца должны быть изготовлены из твердой резины;

регулярно наносите увлажняющие средства на кожу вокруг рта, чтобы предотвратить сухость, вызванную слюнотечением.

методы отвлечения, такие как игры, пение песен и танцы, могут отвлечь ребенка от боли;

ацетаминофен или ибупрофен также могут уменьшить дискомфорт в течение 1 или 2 дней.

На сегодняшний день доступны многие гели и пасты, которые используют при прорезывании зубов. Тем не менее, врачи предупреждают, что они могут содержать вредные ингредиенты. Например, некоторые содержат бензокаин, который может привести к опасному для жизни состоянию, называемому метгемоглобинемией.

Кроме того, препараты могут вызвать онемение задней части горла ребенка. Это может затруднить глотание.

Важно помнить, что прорезывание зубов явление временное, и ребенок снова будет чувствовать себя хорошо, как только зубы полностью выйдут.