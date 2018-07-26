Прорезывание коренных зубов у детей 2 лет 

Фото: BabyCenter CanadaПрорезывание коренных зубов у детей 2 летУ многих малышей нет признаков боли при прорезывании зубов. Однако, когда выходят моляры, это может быть болезненным и приводит к дискомфорту.
Вторые моляры — это набор зубов в задней части рта. Это широкие плоские зубы, которые идеально подходят для измельчения продуктов. Нижний набор зубов обычно появляется в возрасте от 23 до 31 месяца, а верхний набор появляется в возрасте от 25 до 33 месяцев.
Признаки прорезывания зубов
Признаками прорезывания моляров могут быть:
жевание игрушек, пальца или одежды;
слюнотечение;
раздражительность;
температура 37,2 °C.
При прорезывании зубов симптомы могут ухудшаться ночью.
Вторые моляры не приводят к лихорадке с высокой температурой или расстройству желудка.
Облегчение боли при прорезывании зубов
Многие простые домашние средства могут облегчить боль в деснах у ребенка. Следующие советы могут уменьшить дискомфорт:
массирование дёсен чистым пальцем;
прикладывать холодную ложку к зубам;
давать кусать ребенку холодную, влажную марлевую подушечку;
давать кольца для жевания. Кольца должны быть изготовлены из твердой резины;
регулярно наносите увлажняющие средства на кожу вокруг рта, чтобы предотвратить сухость, вызванную слюнотечением.
методы отвлечения, такие как игры, пение песен и танцы, могут отвлечь ребенка от боли;
ацетаминофен или ибупрофен также могут уменьшить дискомфорт в течение 1 или 2 дней.
На сегодняшний день доступны многие гели и пасты, которые используют при прорезывании зубов. Тем не менее, врачи предупреждают, что они могут содержать вредные ингредиенты. Например, некоторые содержат бензокаин, который может привести к опасному для жизни состоянию, называемому метгемоглобинемией.
Кроме того, препараты могут вызвать онемение задней части горла ребенка. Это может затруднить глотание.
Важно помнить, что прорезывание зубов явление временное, и ребенок снова будет чувствовать себя хорошо, как только зубы полностью выйдут.