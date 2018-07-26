Леди Гага в мокром платье продемонстрировала неидеальную фигуру на пляже в Малибу

Леди Гага (Lady Gaga) с детства была очень яркой. Свой эпатажный стиль певица проявляет во всем. Еще в юности она начала петь, но настоящая популярность к ней пришла в 2008 году, когда она выпустила ряд хитов. В то время девушка с яркой внешностью и сильными вокальными данными покорила публику. В миг Гага стала мировой знаменитостью. В прошлом году артистка подписала выгодный контракт и теперь регулярно выступает в Лас-Вегасе, а свободное время проводит там, где ей захочется.

На днях Леди Гагу заметили в Малибу. На побережье пляжа она позировала перед фотографом в легком платье. Потом певица решила сделать фотосессию более провокационной и зашла в воду. Ее платье намокло и стало прозрачным. На снимках артистка продемонстрировала свою фигуру. Однако поклонники заметили, что у знаменитости неидеальные формы. Самые внимательные разглядели целлюлит на ее бедрах, другие считают, что ей стоит немного похудеть.

Гага решила позировать в воде / фото: издание The Sun больше по теме

Леди Гага борется с хронической болезньюОб этом поп-дива рассказала фанатам в соцсети. Отметим, что Леди Гага и не стремится быть стройной. Ей всегда нравились несовершенства, поэтому и она старалась с помощью своего творчества поддерживать людей, которых общество воспринимает как фриков. Певица остается верна себе и спустя много лет. Напомним, что в прошлом году стало известно, что она встречается с агентом Кристианом Карино . Летом они объявили о помолвке, но пока свадьбу так и не сыграли. По некоторым данным, они отложили торжество из-за ухудшения состояния здоровья Леди Гаги, а также из-за ее плотного рабочего графика.

Певица с трудом стояла на ногах из-за сильных волн / фото: издание The Sun Леди Гага показала неидеальные формы / фото: издание The Sun