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СК начал проверку по сообщениям СМИ о брошенном без еды на острове в Новосибирске инвалиде
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СК начал проверку по сообщениям СМИ о брошенном без еды на острове в Новосибирске инвалиде 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ начал проверку по информации об оставленном на пять дней без еды и воды на острое в Новосибирске безногом мужчине-инвалиде. Как сообщили в СК, основанием для проверки стало сообщения СМИ.
"Следственными органами следственного управления СК РФ по Новосибирской области проводится проверка по факту оставления в опасности мужчины-инвалида 1969 года рождения на острове Коровий. По предварительным данным, вчера мужчина был обнаружен в критическом для жизни и здоровья состоянии одним из рыбаков. Приятель, с которым мужчина-инвалид прибыл на остров, уплыл от него на лодке несколько дней тому назад и не вернулся, оставив без питания и воды инвалида с ограниченными возможностями", — сообщили в СК.
По данным СМИ, мужчина провел на острове пять дней. После сигнала о помощи на остров прибыли спасатели, которые доставили его на берег и передали медработникам.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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