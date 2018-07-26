СК начал проверку по сообщениям СМИ о брошенном без еды на острове в Новосибирске инвалиде

МОСКВА , 26 июля. / ТАСС /. Следственный комитет РФ начал проверку по информации об оставленном на пять дней без еды и воды на острое в Новосибирске безногом мужчине-инвалиде. Как сообщили в СК, основанием для проверки стало сообщения СМИ. "Следственными органами следственного управления СК РФ по Новосибирской области проводится проверка по факту оставления в опасности мужчины-инвалида 1969 года рождения на острове Коровий. По предварительным данным, вчера мужчина был обнаружен в критическом для жизни и здоровья состоянии одним из рыбаков. Приятель, с которым мужчина-инвалид прибыл на остров, уплыл от него на лодке несколько дней тому назад и не вернулся, оставив без питания и воды инвалида с ограниченными возможностями", — сообщили в СК. По данным СМИ, мужчина провел на острове пять дней. После сигнала о помощи на остров прибыли спасатели, которые доставили его на берег и передали медработникам. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.