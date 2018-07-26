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«Зенит» включил Халка в одну компанию с Роналду, Шевченко и Раулем
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«Зенит» включил Халка в одну компанию с Роналду, Шевченко и Раулем 

Спорт-Экспресс 26 июля 2018
Популярный портал B/R Football эффектно прокомментировал новость о смене игрового номера нападающим «ПСЖ» Кильяном Мбаппе. Чемпион мира-2018 будет играть в парижской команде под номером 7.
"Новый член в клубе", — говорится в сообщении B/R Football, к которому приложен коллаж выдающихся игроков, выступающих и выступавших под номером 7: Криштиану Роналду, Давид Вилья, Андрей Шевченко, Рауль и Дэвид Бекхэм.
The club has a new member. 7️⃣ pic.twitter.com/aJlRlxnCBL
— B/R Football (@brfootball) 26 июля 2018 г.
Официальный Твиттер "Зенита" прокомментировал это сообщение, добавив фото экс-форварда клуба Халка.
7⃣🔝 pic.twitter.com/L9yR6KcOyv
— FC Zenit in English (@fczenit_en) 26 июля 2018 г.
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