«Зенит» включил Халка в одну компанию с Роналду, Шевченко и Раулем

Популярный портал B/R Football эффектно прокомментировал новость о смене игрового номера нападающим «ПСЖ» Кильяном Мбаппе. Чемпион мира-2018 будет играть в парижской команде под номером 7. Давид Вилья, "Новый член в клубе", — говорится в сообщении B/R Football, к которому приложен коллаж выдающихся игроков, выступающих и выступавших под номером 7: Криштиану Роналду Андрей Шевченко , Рауль и Дэвид Бекхэм The club has a new member. 7️⃣ pic.twitter.com/aJlRlxnCBL — B/R Football (@brfootball) 26 июля 2018 г. Официальный Твиттер "Зенита" прокомментировал это сообщение, добавив фото экс-форварда клуба Халка. 7⃣🔝 pic.twitter.com/L9yR6KcOyv — FC Zenit in English (@fczenit_en) 26 июля 2018 г.