«Зенит» включил Халка в одну компанию с Роналду, Шевченко и Раулем

Популярный портал B/R Football эффектно прокомментировал новость о смене игрового номера нападающим «ПСЖ» Кильяном Мбаппе. Чемпион мира-2018 будет играть в парижской команде под номером 7.

The club has a new member. 7️⃣ pic.twitter.com/aJlRlxnCBL

— B/R Football (@brfootball) 26 июля 2018 г.

Официальный Твиттер "Зенита" прокомментировал это сообщение, добавив фото экс-форварда клуба Халка.

7⃣🔝 pic.twitter.com/L9yR6KcOyv

— FC Zenit in English (@fczenit_en) 26 июля 2018 г.