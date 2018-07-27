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В Северной Осетии выпустили на волю двух переднеазиатских леопардов
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В Северной Осетии выпустили на волю двух переднеазиатских леопардов 

РИА Новости 27 июля 2018
Фото: РИА Новости
«Программа восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе готовится министерством с 2006 года. Это первый в мире опыт реинтродукции леопарда — возвращения животного в места, которые оно населяло прежде, важный шаг восстановления цепочки биологического разнообразия на Кавказе», — отметил глава ведомства Дмитрий Кобылкин.
Леопарды родились два года назад в Центре восстановления леопарда на Кавказе. Волна — детеныш иранской кошки Черри и самца Алоуса из Туркмении. Эльбрус родился от пары, полученной из Лиссабонского зоопарка. С рождения эти животные готовились к самостоятельной жизни в дикой природе по уникальной программе, которая практически исключает контакт с человеком. Ранее они успешно сдали «выпускные экзамены», где подтвердили умение самостоятельно охотиться и избегать человека.
Регион на протяжении полутора лет готовился стать новой зоной восстановления популяции переднеазиатских леопардов на Кавказе. Существенным стимулом стали данные о заходах на территорию республики диких леопардов со стороны Ирана, которые неоднократно попадали в объективы камер ГЭС и пограничников.
Выпущенные животные снабжены ошейниками спутникового слежения. Они позволят ученым Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН отслеживать передвижение хищников и изучить особенности их поведения в ходе адаптации к жизни в дикой природе. Выпуск переднеазиатских леопардов в Северной Осетии обеспечивает возможность их размножения при встрече с дикими особями, которые все еще заходят на территорию региона.
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