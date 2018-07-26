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Слепой на один глаз футболист забил красивый гол дальним ударом в Кубке Парагвая
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Слепой на один глаз футболист забил красивый гол дальним ударом в Кубке Парагвая 

Чемпионат.com 26 июля 2018
Фото: Чемпионат.com
Нападающий «Кристобаль Колон» Марио Рикардо забил невероятный гол из-за пределов штрафной площади в матче Кубка Парагвая с «Серро Портеньо».
В детстве Рикардо попал в автомобильную аварию и ослеп на левый глаз. Сейчас форварду 28 лет.
Видео доступно на странице Tigo Sports в «Твиттере».
Несмотря на гол Марио, его команда потерпела поражение со счётом 1:3 и вылетела из Кубка Парагвая. Отметим, что «Кристобаль Колон» выступает в третьей по силе лиге Парагвая.
Напомним, ранее стало известно, что гол защитника сборной Франции Бенжамена Павара в ворота национальной команды Аргентины (4:3) в матче 1/8 финала ЧМ-2018 был признан лучшим на турнире.
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