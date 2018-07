«Ливерпуль» пожелал удачи Алексу Фергюсону

«Ливерпуль» в официальном Твиттере пожелал выздоровления бывшему главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Алексу Фергюсону . Многолетный рулевой принципиального соперника «красных» попал в больницу 5 мая из-за кровоизлияния в мозг. Сегодня он впервые обратился к болельщикам после выздоровления

"Удачи от всех нас в «Ливерпуле», — говорится в обращении «Ливерпуля».

Best wishes from all of us at Liverpool FC. https://t.co/CKrrJkPvgj

— Liverpool FC (@LFC) 26 июля 2018 г.