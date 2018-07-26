Как менялись актрисы сериала «Отчаянные домохозяйки»?

Сюжет сериала выстраивается вокруг четырех домохозяек, живущих на вымышленной улице Вистерия Лейн в вымышленном благополучном и типично-американском городке Фэйрвью. Однако жизнь Габи, Линетт, Сьюзан и Бри — это не только спокойствие и благодать американского пригорода с его идеальными газонами и ухоженными домами, но и ссоры, скандалы, измены и даже убийства. Габриэль Солис, Ева Лонгория Бывшая модель Габи разочаровалась в райской пригородной жизни, когда они с мужем Карлосом (Рикардо Антонио Чавира), ради которого Габи оставила подиум, столкнулись с семейными трудностями.

Фото: «Отчаянные домохозяйки», Габриэль Солис, 1 сезон

За восемь сезонов сериала Габи успела изменить Карлосу, пережить выкидыш, развестись с ним и выйти замуж за мэра Фэйрвью Виктора Ланга ( Джон Слэттери ), снова сойтись и родить ему двоих дочерей.

Фото: «Отчаянные домохозяйки», Габриэль Солис, 8 сезон

После окончания съемок сериала актриса Ева Лонгория (Eva Longoria) выступила исполнительным продюсером сериала «Коварные горничные» и снималась в ситкомах.

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В 2016 году она вышла замуж за владельца крупнейшей медиакомпании в Латинской Америке Хосе Антонио Бастона, 19 июня 2018 года у пары родился сын.

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Фото: «Отчаянные домохозяйки», Линетт Скаво, 1 сезон

Она смогла заниматься только семейным бизнесом — пиццерией, которую они открыли вместе с мужем Томом ( Даг Сэвант ).

Фото: «Отчаянные домохозяйки», Линетт Скаво, 8 сезон

После «Отчаянных домохозяек» Фелисити Хаффман (Felicity Huffman) исполнила главною роль в криминальной драме «Американское преступление». За работу над этим сериалом актриса была номинирована на премию «Эмми». (function ($) {var $el=$ ("#insta-1826297379018408329_306382969"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

Вот что Фелисити Хаффман написала в описании своего профиля в Instagram: Пытаюсь совмещать роли актрисы, матери троих детей и автора блога о материнстве @WhatTheFlicka. (function ($) {var $el=$ ("#insta-1827711450947061293_306382969"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery); Сьюзан Дельфино, Тери Хэтчер Сьюзан милая, дружелюбная и неуклюжая, вечно попадает в нелепые истории, работает иллюстратором детских книжек. В начале сериала разведена, живет вдвоем с дочерью Джули.

Фото: «Отчаянные домохозяйки», Сьюзан Дельфино, 1 сезон

В первом сезоне на улице, где живут домохозяйки, появляется новый житель — Майк Дельфино ( Джеймс Дентон ), а в третьем Сьюзан выходит за него замуж. В восьмом сезоне Майк погибает у нее на глазах и она покидает Вистерия Лейн.

Фото: «Отчаянные домохозяйки», Сьюзан Дельфино, 8 сезон

Актриса Тери Хэтчер (Teri Hatcher) играла второстепенные роли сериалах «Странная парочка» и «Супергёрл». С 2018 года ведет свой канал на YouTube.

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Фото: «Отчаянные домохозяйки», Бри Ван де Камп, 1 сезон

Первый муж был изменником и садомазохистом, а второго подозревали в убийстве. Ее сын — гомосексуалист, а дочь позорит Бри, ведя беспорядочную личную жизнь. В восьмом сезоне Бри переезжает в другой город и начинает заниматься политикой.

Фото: «Отчаянные домохозяйки», Бри Ван де Камп, 8 сезон

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