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Фотографии, отобранные для Insight Astronomy Photographer of the Year
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Фотографии, отобранные для Insight Astronomy Photographer of the Year 

Naked-Science.ru 26 июля 2018
Фото: Naked-Science.ru
Организаторы престижного фотоконкурса «Астрономический фотограф года» (Insight Astronomy Photographer of the Year), учрежденного Королевской обсерваторией Гринвич (Royal Observatory Greenwich), объявили о списке отобранных фоторабот для финала этого года. Это удивительная коллекция космических и астрономических фотографий, на которые хочется смотреть долго.
Победители знакового конкурса будут объявлены 24 октября. И это уже десятый год проведения «Астрономический фотограф года».
В прошлом году первое место было присуждено Артему Миронову, российскому фотографу. Артем представил снимок газопылевых облаков в Молекулярном облаке Ро Змееносца (см. главное фото). Эта фотография была сделана в Намибии, у подножия горы Гамсберг.
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