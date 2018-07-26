Фотографии, отобранные для Insight Astronomy Photographer of the Year

Организаторы престижного фотоконкурса «Астрономический фотограф года» (Insight Astronomy Photographer of the Year), учрежденного Королевской обсерваторией Гринвич (Royal Observatory Greenwich), объявили о списке отобранных фоторабот для финала этого года. Это удивительная коллекция космических и астрономических фотографий, на которые хочется смотреть долго.

Победители знакового конкурса будут объявлены 24 октября. И это уже десятый год проведения «Астрономический фотограф года».