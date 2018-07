Снуп Догг поздравил Брауна с попаданием на обложку симулятора американского футбола

Американский рэпер Снуп Догг поздравил принимающего «Питтсбург Стилерз» Антонио Брауна с попаданием на обложку Madden NFL 19. Американский MC является давним фанатом серии симуляторов американского футбола.

"Поздравляю моего племянника Антонио Брауна с тем, что он стал спортсменом обложки! Черный и желтый отлично смотрятся на тебе!" — написал рэпер в Твиттере.

Congrats to my neffew @AB84 #Madden19 Cover Athlete! Black n Yellow looks good on you 👊🏿 @EAMaddenNFL! pic.twitter.com/SPTjXhU8fe

— Snoop Dogg (@SnoopDogg) 18 июля 2018 г.

