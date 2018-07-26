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Гигантская змея пыталась взять на абордаж лодку с семьей на борту: видео
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Гигантская змея пыталась взять на абордаж лодку с семьей на борту: видео 

ТК «Звезда» 26 июля 2018
Фото: ТК «Звезда»
Однако залезть внутрь судна она не решилась. Видимо, крики людей на борту ее напугали.
Гремучая змея попыталась взобраться на борт лодки на озере в штате Северная Каролина в США. На борту находилась семья и несколько детей из расположенного поблизости лагеря. Змея сначала подплыла к борту лодки, а потом попыталась по спущенному трапу для купания взобраться в кокпит. Жуткое видео опубликовало издание Daily Mail.
На лодке началась паника. Дети были в ужасе от одной мысли, что змея может взобраться внутрь. Взрослые пытались успокоить их.
Вэйн Роббинс, отец семейства, решил отпугнуть гремучую змею. К тому времени она уже взобралась на нижнюю ступень трапа для купания. Мужчина попытался ударить змею веревкой, но она уплыла раньше.
Дети окончательно успокоились только тогда, когда поняли, что они в безопасности.
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