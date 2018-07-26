Ещё
Фергюсон поблагодарил за поддержку и пожелал удачи «Манчестер Юнайтед»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фергюсон поблагодарил за поддержку и пожелал удачи «Манчестер Юнайтед» 

Газета.Ru 26 июля 2018
Фото: Reuters
Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон, который в мае перенес инсульт, поблагодарил всех за поддержку и пожелал удачи клубу в дальнейшем, передает ТАСС.
"В первую очередь спасибо медицинскому персоналу, помогавшему мне в больнице. Поверьте, без этих людей, которые оказали мне такой потрясающий уход, я бы не сидел здесь сегодня. Спасибо вам большое, спасибо от меня и всей моей семьи.
Я очень польщен всеми сообщениями, которые приходили ко мне со всего мира. Ваши добрые слова и пожелания здоровья очень сильно помогали мне, спасибо за вашу поддержку. Напоследок, желаю удачи Жозе и футболистам", — сказал Фергюсон на видео, которое выложено в официальном инстаграме «Манчестер Юнайтед».
Ранее «Манчестер Юнайтед» по пенальти победил «Милан» в Международном кубке чемпионов.
Газета.Ru: последние новости
Защитник "Реала" поучаствовал в спасении рыбаков Нападающий "Зенита" перейдет в "Арсенал" В Бельгии зафиксировали температурный рекорд
Комментарии  Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Итоги пенсионных митингов: будет ли эффект?
Гузеевой вынесли приговор после крупного скандала39
Жена священника назвала пыткой богослужение в Кремле6
ОБСЕ хочет в Крым3
Депутат Рады ужаснулся, открыв украинский учебник2
Видео
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
03:25
Путин дал обещание российским морякам
Оружие Армия
00:30
Газманов рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
03:16
Захарова поведала о «случайной» связи с Катей Лель
Общество Политика
12:00
Патриарх уволил гендиректора свечного завода
Общество Статьи
02:59
Российских туристок обижают в Турции
Общество Статьи
03:52
Ревнивый муж устроил слежку за Жасмин
Шоу-бизнес
03:11
Британия задействует военных в случае «жесткого» Brexit
В мире
01:20
В США оценили новейшую версию Т-80
Армия Оружие
00:56
России предложили дать отпор «лестницей эскалации»
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение