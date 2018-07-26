Фергюсон поблагодарил за поддержку и пожелал удачи «Манчестер Юнайтед» 

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон, который в мае перенес инсульт, поблагодарил всех за поддержку и пожелал удачи клубу в дальнейшем, передает ТАСС.
"В первую очередь спасибо медицинскому персоналу, помогавшему мне в больнице. Поверьте, без этих людей, которые оказали мне такой потрясающий уход, я бы не сидел здесь сегодня. Спасибо вам большое, спасибо от меня и всей моей семьи.
Я очень польщен всеми сообщениями, которые приходили ко мне со всего мира. Ваши добрые слова и пожелания здоровья очень сильно помогали мне, спасибо за вашу поддержку. Напоследок, желаю удачи Жозе и футболистам", — сказал Фергюсон на видео, которое выложено в официальном инстаграме «Манчестер Юнайтед».
Ранее «Манчестер Юнайтед» по пенальти победил «Милан» в Международном кубке чемпионов.