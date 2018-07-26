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Черновик от 26.07.2018 17:46 (Никита Филиппов)
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Черновик от 26.07.2018 17:46 (Никита Филиппов) 

АиФ Югра 26 июля 2018
Фото: АиФ Югра
В России с 2019 года планируется ввести крупные штрафы за нарушением норм вылова рыбы частными лицами. Разбег денежного взыскания впечатляет: от 2 до 300 тысяч рублей.
В разных субъектах РФ рыбаки-любители и ответственность будут нести разную. За разъяснениями мы обратились в югорский отдел государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания.
«Действительно, правила с 2019 года будут ужесточены, — поясняет и.о. начальника отдела государственного контроля надзора, охраны, водных биологических ресурсов и среды их обитания по ХМАО Владислав Михайленко. — Но это не означает, что наложат полный запрет на вылов рыб частными лицами. Введут суточные нормы вылова. Но хотел бы сразу успокоить рыбаков — любителей: в России сегодня, осталось, пожалуй, всего два региона, где действуют наиболее демократические правила вылова рыбы: это ХМАО и ЯНАО».
«У нас, например, можно свободно ловить рыбу капроновой сетью до 25 метров длиной. Полный запрет действует только на вылов рыбы ценных пород — сиговых. Это муксун, стерлядь. Исключение — пелядь. Запрет ввели в связи с резким уменьшением популяции сиговых в Западно-Сибирской акватории», — говорит эксперт.
Сегодня в Югре нарушителя накажут от 2 до 5 тысяч рублей в зависимости от нанесенного природе ущерба. Например, поймал запрещенного муксуна — штраф 2 тысячи за одну особь и 420 рублей за ущерб.
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