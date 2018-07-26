Мини-торнадо обрушился на палаточный лагерь участников музыкального фестиваля в Германии (ВИДЕО)

Посетители музыкального фестиваля получили дополнительную дозу адреналина после того, как на их палаточный лагерь обрушился небольшой смерч. Он сформировался прямо посреди поля, на котором были установлены многисленные палатки участников опен-эйра.

Внезапный торнадо застал людей врасплох. Порывы ветра стали поднимать в воздух вещи и кружить их в вихре.

К счастью, воздушные потоки оказались не слишком сильными. Тем не менее, как утверждает

Некоторые очевидцы не растерялись и засняли необычное явление на камеры. Позднее материалы появились в Сети.

OMG?! El vídeo és bonisssim, però els propietaris de les desenes de tendes que marxen volant no devien dir el mateix. Així de bé s'ho passaven el cap de setmana passat al festival #Parookaville #Weeze.El dimoniet? no va pagar entrada?. #dustdevil @AlfredRPico @alcantara_alb pic.twitter.com/Fdv4Zy86vm

— Barrufet del temps (@MeteoBarrufet) July 25, 2018

По данным СМИ, инцидент произошел на фестивале Parookaville в немецкой коммуне Веце. В этом году мероприятие проходило с 20 по 22 июля. Отмечается, что торнадо случился в последний день музыкального марафона, когда большинство зрителей уже собирались разъезжаться по домам.