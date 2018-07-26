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Горожанам предложили выбрать, какие экскурсии проведет экоцентр «Воробьёвы горы»
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Горожанам предложили выбрать, какие экскурсии проведет экоцентр «Воробьёвы горы» 

Москва меняется 26 июля 2018
Фото: Москва меняется
На портале «Активный Гражданин» стартовало голосование, какие экскурсии и занятия провести в экоцентре «Воробьёвы горы» во втором полугодии 2018 года. Об этом сообщается в микроблоге Twitter «Активного гражданина».
Экоцентр «Воробьевы горы» составляет план работы на второе полугодие. Какие экскурсии и занятия включить в него, можете выбрать вы, активные граждане. Голосование открыто. Ждем ваших мнений!
pic.twitter.com/Z94RDh4IJQ
— Активный Гражданин (@citizenmoscow)
July 26, 2018
Сообщение Горожанам предложили выбрать, какие экскурсии проведет экоцентр «Воробьёвы горы» появились сначала на Москва Меняется.
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