Горожанам предложили выбрать, какие экскурсии проведет экоцентр «Воробьёвы горы»

На портале «Активный Гражданин» стартовало голосование, какие экскурсии и занятия провести в экоцентре «Воробьёвы горы» во втором полугодии 2018 года. Об этом сообщается в микроблоге Twitter «Активного гражданина».

Экоцентр «Воробьевы горы» составляет план работы на второе полугодие. Какие экскурсии и занятия включить в него, можете выбрать вы, активные граждане. Голосование открыто. Ждем ваших мнений!

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— Активный Гражданин (@citizenmoscow)

July 26, 2018