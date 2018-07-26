Дом «Зачарованных» и Королевская Гавань: самые интересные места из любимых сериалов

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Valar Morghulis: кто и как умирал в «Игре престолов»В каждом новом сезоне сериала смертей больше, чем в предыдущем. Всего за семь сезонов погибло более тысячи человек.

Мальта, За семь сезонов съемочная группа сериала побывала в более чем семи странах: Испания , Хорватия, Шотландия, Северная Ирландия, Исландия Марокко … Климатические зоны и пейзажи трех континентов, Вестероса, Эссоса и Сотороса, а так же многочисленных островов очень разнообразны. Можно ткнуть пальцем в карту любой из перечисленных стран и попасть в Винтерфелл или Драконий камень.

Фото: кадр из сериала «Игра престолов»

Но один город буквально пропитан насквозь духом «Игры престолов» — это Дубровник. Город расположен на побережье Адриатического моря в Хорватии. Дубровник основан в VII веке и окружен каменной стеной XVI века. Прекрасно сохранившиеся средневековые улочки Старого города идеально подошли для съемок столицы Семи королевств: Королевской гавани.

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Стены древнего замка Дубровника не раз появлялись в сериале «Игра престолов».

Фото: кадр из сериала «Игра престолов»

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К иезуитской церкви Святого Игнатия (Crkva sv. Ignacija) ведет та самая лестница, по которой спускалась в 10 серии 5 сезона коротко остриженная Серсея Ланнистер во время позорного шествия.

Фото: кадр из сериала «Игра престолов», Andrea David

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Расположенный в получасе езды от Дубровника Дендрарий Трстено в мире «Игры престолов» стал садами Королевской Гавани, где прогуливались Санса и сир Лорас Тирелл, а так же плелись многочисленные интриги.

Фото: кадр из сериала «Игра престолов», Andrea David

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1703194499643028233_246803747"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery); «Секс в большом городе», Нью-Йорк США Главной достопримечательностью Нью-Йорка для поклонников сериала стал обычный четырехэтажный дом на Перри стрит.

Фото: кадр из сериала"Секс в большом городе"

На этой лестнице Кэрри Бредшоу грустила и целовалась с возлюбленными на прощание. В этих окнах глубоко за полночь горел свет: Кэрри писала очередной материал о непростых отношениях между мужчинами и женщинами большого города.

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Дом, расположенный по адресу 64 Perry Street, New York, NY, USA увы, не превращен в музей — это частная собственность, поэтому там нередко можно увидеть объявления для туристов, ведь владельцам надоело жить под постоянным прицелом фотокамер и хочется тишины.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1624951216956463710_326364316"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.2516339869281)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.2516339869281)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery); «Зачарованные», Лос-Анджелес , США Красно-белый дом сестер Холливелл появлялся на заставке каждого сезона и в каждой серии мистического сериала «Зачарованные». По сюжету сестры-ведьмы Прю (а с четвертого сезона — Пейдж), Пайпер и Фиби живут в фамильном доме, расположенном в Сан-Франциско , то есть немного южнее Лос-Анджелеса.

Фото: кадр из сериала «Зачарованные»

Однако на самом деле этот дом в викторианском стиле расположен в Лос-Анджелесе, по адресу 1329 Carroll Ave., Los Angeles, CA, USA. Это действительно старый дом — вот как он выглядел приблизительно в 1900 году.

Фото: Murray Burns

Для съемок использовался только фасад, весь интерьер дома «Зачарованных» снимался в павильонах. Теперь каждый уважающий серия фанат сериала, попав в Лос-Анджелес, стремится сфотографироваться на фоне знаменитого дома.

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