«А где малыш?»: Андрей Малахов и Наталья Шкулева делятся романтичными фото из отпуска

Андрей Малахов уже почти год ведет ток-шоу «Прямой эфир» на канале «Россия». Летом прошлого года телеведущий до последнего держал интригу и не подтверждал, что покидает передачу «Пусть говорят». Вскоре он еще больше всех удивил, когда выяснилось, что его жена Наталья Шкулева ждет первенца. В ноябре на свет появился их сын. Имя для малыша выбирали всей страной на передаче ведущего.

Своего наследника супруги предпочитают не показывать общественности. Недавно Малахов отправился в отпуск вместе с женой. Сегодня он решил подразнить поклонников и поделился романтичным фото. В кадре телеведущий загорает на пляже без футболки со своей возлюбленной. Оказалось, что они проводят время во Франции на Лазурном берегу. Поклонники были рады видеть Андрея и Наталью, так как они редко делятся совместными фото.

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«Какие вы классные!», «Хорошо вам отдохнуть, Андрей! Приятно видеть вас с женой, красивые!», «Клевая фотка получилась», — стали комментировать пост подписчики. Однако некоторые из них стали негодовать, так как на снимке с супругами нет их ребенка. «А где малыш?», — поинтересовались они. Однако Малахов не стал отвечать на этот вопрос. Скорее всего сын отдыхает с родителями, просто они пока не хотя выставлять фото с ним. Отметим, что Шкулева также поделилась трогательным снимком. В кадре она гуляет с супругом. Кстати, Андрей признался, что они ждут самого длинного лунного затмения века.

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Личное досье