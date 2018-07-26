7 фактов о детском кариесе

Кариес — это не обязательно «дырка» в зубе

Да, это патологический процесс твёрдых тканей зуба, который способствует его разрушению. Но в лучшем случае он проявляется как совсем небольшое белое пятнышко, почти невидимое невооруженным взглядом. А в худшем — приводит к полному разрушению зуба с болью и воспалением десны.

Иногда можно увидеть на молочных зубках и пятна тёмно-жёлтого или коричневого цветов, потёртости, сколы эмали ближе к десневому краю. Это происходит потому, что эмаль временных зубов очень тонкая, она быстро поражается кислой средой и бактериями.

Причём сначала обычно страдают верхние резцы, а при более запущенных случаях кариес разрушает и клыки, и жевательные зубки.

Виновник кариеса — стрептококк

Основная причина развития кариеса — бактерии Streptococcus mutans. Они расщепляют углеводы, поступающие в полость рта, в молочную кислоту. Кислая среда, в свою очередь, негативно влияет на эмаль зуба, и та становится тоньше, слабее. В итоге она разрушается совсем, и кариозный процесс проникает внутрь зуба.

А вот количество и активность бактерий напрямую зависит от гигиены полости рта, пищевых привычек, качества слюны, общесоматического состояния организма, стоматологического здоровья в семье.

Кариес не передаётся по наследству

Это инфекционное заболевание, а не наследственное, как полагают некоторые. По наследству могут передаваться разве что особенности строения твёрдых тканей зуба, степень их минерализации, форма зубов и прикуса. И при определённых особенностях и некачественном уходе кариес может появляться намного чаще и сильнее прогрессировать.

Кариес заразен

Общие предметы быта, например, одна и та же зубная щётка у мамы и ребёнка, повышают вероятность развития кариеса у малыша! Также лучше исключить из практики молодых мамочек облизывание соски перед тем, как дать её ребёнку.

Если дети пьют из одной кружки, пользуются одной ложкой, тянут игрушки в рот друг после друга, а у одного из них большое количество поражённых зубов, бактерии легко и быстро попадут в ротик здорового малыша.

При таком поведении, неправильном питании и сниженном иммунитете кариес на молочных зубах будет прогрессировать!

Грудное молоко не вызывает кариес

Грудное молоко — полезное и необходимое питание для малыша, которое при правильной гигиене полости рта не вызывает кариес. Оно содержит белок — основной «строительный» компонент для всего организма и зубов в частности. Среди углеводов грудного молока большое содержание лактозы, помогающей усвоению кальция, а ведь кальций — минеральная основа эмали и костного вещества зуба.

К тому же именно с молоком матери ребёнок получает весь спектр факторов иммунологической защиты, в том числе от кариеса.

Бутылочка перед сном — лучший друг кариеса

Бутылочный кариес — очень актуальная проблема. Он возникает у малышей, привыкших пить перед сном сладкие смеси, соки, подслащённую воду и не чистить потом зубки. В итоге во рту «ночуют» остатки пищи, а это основной кариесогенный фактор.

Также бутылочному кариесу подвержены детки с неправильным рационом и ослабленным иммунитетом. Важную роль играют к тому же вязкость и качество слюны.

Если малыш пьёт мало воды, слюна густеет и недостаточно омывает зубы. Налёт на зубах становится сухим, плотным, быстро темнеет и труднее поддаётся чистке.

Молочные зубы тоже надо лечить!

Многие думают, что кариес молочных зубов однажды выпадет вместе с ними. Но это не всегда так! Запускать кариозный процесс нельзя, иначе воспаление нерва молочного зуба подберётся и к зачатку постоянного. Он прорежется с недоразвитой эмалью, изменённый в цвете и уже с кариозным процессом. Или вовсе погибнет в зачаточном состоянии.

Тактика лечения или нелечения молочного зуба зависит от степени разрушения и возраста ребёнка. Здесь обязательны консультация стоматолога и рентген-диагностика зуба.

Удаляем: если до смены временного зуба 6-12 мес., его корни почти рассосались, а разрушение сильное.

Не трогаем: если до смены столько же, но кариес пока — всего лишь маленькая точечка. Такой зуб спокойно «доживёт» до смены и выпадет вместе с небольшим кариесом.

Лечим: если до смены молочного зуба более 1,5 лет, его корни полноценного размера, а зачаток постоянного ещё далеко в челюсти.

Здоровых зубок вам и вашим детям!