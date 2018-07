Porsche 911 GT2 RS устанавливает рекорд на новейшей гоночной трассе

Porsche 911 GT2 RS является самым быстрым серийным автомобилем самого Нюрбургринга, а теперь также The Bend Motorsport Park в Австралии

Примечательно, что протяжённость круга в 7,7 километров делает её второй в мире среди самых длинных стационарных гоночных трасс. Конечно, сразу после «Зелёного Ада». За рулём спорткара находился профессиональный пилот Уоррен Лафф. Лучший круг у него вышел за 3:24.079. Правда, судя по всему, этот «Порше» оказался в принципе первым авто, ступившим колёсами на полотно только что открытого гоночного комплекса. Потому уже скоро эти секунды могут и побить.

«Это, безусловно, было одним из самых ярких событий в моей карьере. Я запомню надолго! Считаю привилегией показать рекорд на столь особенном автомобиле», — прокомментировал Лафф свой результат. Видно, что он потрясён и просто невероятно доволен.

Расположен новый гоночный трек в маленьком городке Тайлем Бенд (Южная Австралия). Это примерно в часе езды от города Аделаида. В строительство автодрома инвестировали более 100 миллионов австралийских долларов или примерно 74 миллиона долларов США по сегодняшнему курсу.

The #Porsche 911 #GT2RS now holds the production car lap record for the two longest permanent racing circuits in the world, the @nuerburgring Nordschleife and the Bend Motorsport Park in South Australia. More: https://t.co/JGwvrUM46b pic.twitter.com/UPWL2LCGaG

— Porsche Newsroom (@PorscheNewsroom) 20 июля 2018 г.

«GT2 RS ощущается как машина, которая намного мощнее GT3, — добавил Луфф. — Кажется, я добрался до 260 км/ч. Это нечто! Нечто!»

Напомним, что имеем дело с самым мощным из серийных Porsche 911 в истории вообще. Оппозитная 3,8-литровая «битурбошестёрка» дарит 700 л.с. и 750 Нм. Ускорение до сотни с места занимает всего неуловимые 2,8 секунды.