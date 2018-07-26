Почему миллиарды странствующих голубей погибли в течение всего одного века

Странствующий голубь является вымершим видом семейства голубиных из монотипического рода Ectopistes. Он обитал в Северной Америке. Эти существа постоянно мигрировали гигантскими стаями в поисках пищи, укрытия и места гнездования. Ученые считают, что странствующий голубь был одно время самой многочисленной североамериканской птицей: число представителей вида могло достигать пяти миллиардов особей.

Охотились на птиц еще коренные американцы. Когда на территорию Северной Америки прибыли европейские колонисты, охота превратилась в фактическое истребление. Дело в том, что голубиное мясо было дешевым и доступным продовольствием. Вместе с тем развитие цивилизации стремительно сокращало места, пригодные для обитания птиц.

По мнению ученых, последнюю дикую особь убили в 1901 году. А первого сентября 1914 года в зоопарке Цинциннати умерла Марта — последний представитель странствующих голубей.

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