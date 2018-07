Редкую книгу, содержащую первый компьютерный алгоритм, продали с молотка 

Полное название книги — Sketch of the Analytical Engine invented by Charles Babbage Esq by L. F. Menabrea of Turin, officer of the Military Engineers, with notes by the translator. Было известно всего пять ее копий (в Гарвардском университете содержатся две), однако недавно была найдена еще одна — в коробке книжек, принадлежащей паре из Коутсолдс, Великобритания , сообщает New Atlas.