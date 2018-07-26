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Редкую книгу, содержащую первый компьютерный алгоритм, продали с молотка
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Редкую книгу, содержащую первый компьютерный алгоритм, продали с молотка 

Популярная механика 26 июля 2018
Фото: Популярная механика
Полное название книги — Sketch of the Analytical Engine invented by Charles Babbage Esq by L. F. Menabrea of Turin, officer of the Military Engineers, with notes by the translator. Было известно всего пять ее копий (в Гарвардском университете содержатся две), однако недавно была найдена еще одна — в коробке книжек, принадлежащей паре из Коутсолдс, Великобритания, сообщает New Atlas.
Книга содержит перевод очерка итальянского политика и ученого Луиджи Менабреа об аналитической машине, изобретенной английским математиком Чарлзом Бэббиджем. Однако Лавлейс не ограничилась переводом — она добавила в книгу множество собственных комментариев. Среди них были прорывные наблюдения о возможном применении машины Бэббиджа, а также известный алгоритм.
В книге Лавлейс описывает алгоритм, предназначенный для вычисления чисел Бернулли на аналитической машине. Принято считать, что это первый в истории опубликованный алгоритм, написанный для компьютера: Лавлейс поэтому часто называют первым в мире программистом. Впервые книга была опубликована в 1843 году, однако только в 1848 году было раскрыто, что переводчиком выступила Лавлейс (она умерла через четыре года — в возрасте 36 лет).
Аукционный дом изначально оценил книгу приблизительно в 40 000-60 000 фунтов. В итоге, в ходе торгов, ее приобрели за £95 000 (примерно $125 000).
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