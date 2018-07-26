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Мику Джаггеру — 75
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Мику Джаггеру — 75 

RT на русском 26 июля 2018
Фото: RT на русском
The Rolling Stones — одна из самых успешных рок-групп в истории. Тираж её альбомов превышает 250 млн, а участники коллектива — звёзды мирового масштаба. С 1962 года Мик Джаггер — бессменный фронтмен The Rolling Stones. Когда рокеру исполнилось 60 лет, британская королева Елизавета II посвятила его в рыцари, несмотря на его скандальную репутацию. До сих пор в Джаггере нетрудно узнать секс-символ 60-х — как и 50 лет назад музыкант выступает в эпатажных нарядах, заводит романы, устраивает масштабные вечеринки и гастролирует по всему миру. Правда, теперь его называют живой легендой рок-н-ролла, а у него самого есть не только дети, но и внуки, и правнуки. 26 июля Мик Джаггер празднует 75-летие.
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