The Rolling Stones — одна из самых успешных рок-групп в истории. Тираж её альбомов превышает 250 млн, а участники коллектива — звёзды мирового масштаба. С 1962 года Мик Джаггер — бессменный фронтмен The Rolling Stones. Когда рокеру исполнилось 60 лет, британская королева Елизавета II посвятила его в рыцари, несмотря на его скандальную репутацию. До сих пор в Джаггере нетрудно узнать секс-символ 60-х — как и 50 лет назад музыкант выступает в эпатажных нарядах, заводит романы, устраивает масштабные вечеринки и гастролирует по всему миру. Правда, теперь его называют живой легендой рок-н-ролла, а у него самого есть не только дети, но и внуки, и правнуки. 26 июля Мик Джаггер празднует 75-летие.