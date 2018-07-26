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«Анжи» расстался с Калмыковым и Жиловым
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«Анжи» расстался с Калмыковым и Жиловым 

Спорт-Экспресс 26 июля 2018
«Анжи» объявил об уходе нападающего Амура Калмыкова и защитника Ислама Жилова. Калмыков отправился в аренду в «Урожай» на один сезон, Жилов расторг контракт с махачкалинским клубом по обоюдному согласию.
Калмыков и Жилов покинули #Анжи https://t.co/AYj3FnH1Rs pic.twitter.com/IdeFXoMrdX
— ФК «Анжи» (@fc_anji) 26 июля 2018 г.
В минувшем сезоне Калмыков принял участие в 6 матчах чемпионата России, Жилов сыграл в 3 играх за «Анжи-2».
Таблица переходов РФПЛ // Все о чемпионате России по футболу — здесь
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