«Анжи» расстался с Калмыковым и Жиловым

«Анжи» объявил об уходе нападающего Амура Калмыкова и защитника Ислама Жилова . Калмыков отправился в аренду в «Урожай» на один сезон, Жилов расторг контракт с махачкалинским клубом по обоюдному согласию.

Калмыков и Жилов покинули #Анжи https://t.co/AYj3FnH1Rs pic.twitter.com/IdeFXoMrdX

— ФК «Анжи» (@fc_anji) 26 июля 2018 г.

В минувшем сезоне Калмыков принял участие в 6 матчах чемпионата России , Жилов сыграл в 3 играх за «Анжи-2».

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