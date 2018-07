Вести из соцсетей: духи от Нурмагомедова, выкрутасы от Фергюсона

Социальные сети представителей мира единоборств как всегда полны интересных (и не очень) информационных зарисовок. vRINGe.com предлагает вашему вниманию некоторые из свежайших.

Александр Емельяненко выбирает между ногой и мотоциклом

Борьба желания с пониманием! Хочу купить себе мотоцикл и понимаю, что на машине в аварию попал, помял крыло, на мотоцикле ногу потерял.

25 Июл 2018 в 7:34 PDT 18 августа мы увидим в ринге «Шакала» Фрэмптона

I’m not overlooking anybody Windsor park will get the very best jackal #august18th #framptonjackson #windsorpark

25 Июл 2018 в 2:49 PDT Келл Брук с Билли Джо Сондером рекламируют кофейню

Welcome on board guys, Great little cafe!

25 Июл 2018 в 3:03 PDT ММА выкрутасы Тони Фергюсона с верёвкой…

Full Video In Bio Fun during a «Durability Test»— 13 Weeks PostOp. Moving free & thinking clearly… Too bad the band didn’t last… We’re just getting started. Enjoy the laugh, Back -2— Work B# Crew -XTA-Team El Cucuy— Part 1 Of 2 #snapintuit SnapJitsu

24 Июл 2018 в 9:17 PDT …и без “Move Smooth” SnapJitsu #snapintuit

25 Июл 2018 в 12:44 PDT Хабиб Нурмагомедов выпускает свои парфюмы…

Хочу поделиться с вами новостью о том, что скоро в продажу поступят эксклюзивные духи «Хабиб Нурмагомедов ». Этот парфюм я произвожу совместно с парфюмерным домом @golden.oud05 и французской фабрикой. Это будет лимитированный выпуск. Он будет в ограниченном количестве. О том как будет выглядеть флакон, какой будет аромат и когда именно он поступит в продажу, вы узнаете в последующих публикациях. По вопросам сотрудничества звонить на номер: +79251688888 WhatsApp: +79886979393

24 Июл 2018 в 3:26 PDT …и работает на лапах с тренером

Работа на камеру с тренером. Always happy to meet with the @akajav #Canada #Calgary

24 Июл 2018 в 10:34 PDT А цыганский король после спаррингов становится всё стройнее

Thanks to the boys for the rounds today! Business in Belfast! @bendavison_ @mtkglobal @btsport @frank_warren_official @rickyhitmanhatton

25 Июл 2018 в 4:18 PDT Олег Малиновский с семьёй

Семья #семья #семьяэтосвятое #malina #бокс #малиновский #олегмалиновский #repost #boxing #boxinglife #boxingworld #boxingday #malinovskiyoleg #box #спорт #sport #champion #malinovskiy

25 Июл 2018 в 3:12 PDT Гэри О'Салливан тренируется в Сардинии

I'm training at the state-of-the-art facilities at Forte Village in Sardinia. It's an amazing place — bumped into Tore Andre Flo and @vincentkompany here too! Great lads. #fortevillage #sardinia #boxing #teamspike #celticwarrior

25 Июл 2018 в 3:01 PDT Кубрат Пулев бежит 10 км на Мальорке

10km is not bad for a morning jog. #morning #sport #training #palmademallorca #jogging #bulgaria #boxing #fight #januar #faith

24 Июл 2018 в 1:36 PDT Диллиан Уайт бьёт бывшего футболиста

Hahahahahahah having fun with the @socceram team @1jimmybullard #HAVINGFUN

25 Июл 2018 в 9:07 PDT Энтони Джошуа : «Я не просто тренируюсь к Поветкину, я тренируюсь как чемпион»

Stronger, fitter & quicker. I’m not just training for Povetkin, I’m training like a champ. @bulkpowders_uk #BULKPOWDERS #TEAMBULK

25 Июл 2018 в 11:53 PDT Хорхе Линарес работает на лапах

Calentando Motores Para Un Buen Regreso Al Ring #TeamLinares

24 Июл 2018 в 7:03 PDT Сергей Ковалёв работает с тренером в ринге

#KRUSHER Getting ready to #KovalevAlvarez

25 Июл 2018 в 1:41 PDT Иван Редкач готовит чемпиона, но у того мало что получается

Подготовка к белым Воратничкам

25 Июл 2018 в 6:20 PDT Ти-Джей Диллэшоу готов отстоять титул

25 Июл 2018 в 1:34 PDT Майки Гарсиа говорит «Нет» жареному мясу

#Repost @mexicangueys Sorry Mikey no more carne asada for you compa! -w/ @teammikeygarcia — It’s going down this Saturday! @teammikeygarcia fights this July 28, 2018 in LA at the Staples Center. Get your tickets before they sell out!

25 Июл 2018 в 12:35 PDT Шакур Стивенсон в родном гетто

Seeking love out in the slums and got embraced by the ghetto. #NewarkBaby

25 Июл 2018 в 12:56 PDT Артур Бетербиев делает необычное упражнение

Trx pikes #boxing #boxer #arturbeterbiev #teambeterbiev #sport #бокс #боксер #тренировка #спорт

25 Июл 2018 в 5:38 PDT Билли Джо Сондерс выполняет утреннюю работу

Morning work done

25 Июл 2018 в 2:49 PDT Сергей Деревянченко в роли тренера

#proudfather #mattderevyancenko #matviyderevyanchenko #family

24 Июл 2018 в 3:59 PDT Крис Юбэнк в компании Мэйуэзера наслаждается фокусами в Вегасе

I still don’t know how he did it @floydmayweather @umarkamani

25 Июл 2018 в 10:50 PDT Адонис Стивенсон танцует с дочерью

I’ll stick to boxing my daughter is better then me at dancing lol #frost

24 Июл 2018 в 5:49 PDT Хосе Ускатеги работает с мешком на растяжках

24 Июл 2018 в 9:26 PDT У Дмитрия Бивола прошла открытая тренировка

Great media day at @legendzboxing Appreciate all the love & support — #teambivol #vsenabox #worldofboxing

25 Июл 2018 в 11:43 PDT Баду Джек посетил лагерь беженцев в Иордании

Had a great time today at Baq’aa refugee camp here in Jordan with @badoujackfoundation meeting these wonderful Palestinian kids. Alhamdulillah!

25 Июл 2018 в 7:04 PDT Для Тони Беллью рисуют картины едой

I’ve been to a lot of beautiful places in my life but I have to say that Mykonos was possibly the best, I can’t thank the people from @santannamykonos enough for looking after us, The food was amazing and there hospitality was second to none. This place has something for EVERYONE! All I can say is thank you and I’ll be back.

24 Июл 2018 в 2:07 PDT Эгис Климас отсчитывает дни до боя Ковалёва

10 days away #teamkovalev @sergeykrusherkovalev @main_events @hboboxing #Repost @vortexphoto with @get_repost #krusher #levels #salazar #klimasmanagement #teamkovalev #canonusa #kovalevalvarez #russia #mexico #quality

