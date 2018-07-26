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Бывший сотрудник The Bell рассказал о конфликте из-за долей в проекте
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Бывший сотрудник The Bell рассказал о конфликте из-за долей в проекте 

Ведомости 26 июля 2018
Фото: Sostav.ru
Бывший продакт-менеджер издания The Bell Павел Миледин сообщил о конфликте с основателем медиапроекта Елизаветой Осетинской из-за доли в проекте. Об этом он написал на странице в «Яндекс. Дзене».
По словам Миледина, он вместе с Осетинской и бывшими коллегами по РБК — Ириной Малковой и Петром Мироненко — с осени 2016 г. участвовал в обсуждении идеи для нового медиа. Весной 2017 г. Осетинская предложила разделить доли в проекте на четверых: у нее — 50%, у Миледина, Малковой и Мироненко — по 15%, еще 5% — в резерве. Соглашение было устным и также предусматривало, что доля в проекте формируется за ней, Милединым, Малковой и Мироненко постепенно: в течение четырех лет по четверти от закрепленного пакета. Еще одним условием получения доли была работа в The Bell не менее, чем в течение года. По словам Миледина, он, Осетинская, Макова и Мироненко собственных денег в проект не вкладывали.
Проект The Bell был запущен в мае 2017 г., тогда была отправлена первая почтовая рассылка. К концу 2017 г. Осетинская, по словам Миледина, предложила пересмотреть договоренности, попросив для себя 75-80%. «Для меня изменение изначальных договоренности на фоне всего происходящего, послужило основанием для ухода из The Bell», — пишет Миледин. На своей страничке в Facebook он сообщал, что с 29 января работает в Альфа-банке.
Миледин пишет, он предлагал Осетинской выделить ему долю в размере «около 5% исходя из того, что он участвовал в проекте в той или иной форме с октября 2016 года» или компенсировать ее деньгами. «Полугодовые попытки переговоров успехом не увенчались. Зато The Bell нанял адвоката, который звонит мне периодически и рассказывает про риски разглашения информации. Теперь, возможно, у него прибавится работы», — отмечает Миледин.
Осетинская на своей странице в Facebook назвала претензии Миледина попыткой «нанести вред репутации проекта». Она подчеркнула, что все обязательства перед журналистом были выполнены. «Мы действительно говорили о долях в проекте и согласились, что обязательным условием для их получения будет работа в проекте как минимум в течение года», — сообщила она. Миледин, по ее словам, в январе 2018 г. перешел в Альфа-банк, через полгода после старта проекта и никаких претензий на долю в проекте не заявлял. Осетинская добавила, что, согласно контрактным обязательствам, Миледин не должен был разглашать информацию о The Bell.
Главный редактор The Bell Ирина Малкова заявила «Ведомостям», что она согласна с написанным в посте Осетинской и добавить ей к этому нечего.
Русскоязычное интернет-издание The Bell («Колокол») было создано 6 июня 2017 г. бывшим шеф-редактором РБК, бывшим главным редактором «Ведомостей» и российской версии Forbes. Издание специализируется на бизнес-новостях. Источники финансирования проекта Осетинская не раскрывала. В июне газета «Коммерсантъ» написала, что для развития проекта Осетинская могла собрать около $600 тыс. Его, по информации газеты, поддержали, в том числе сын основателя «Вымпелкома» и фонда «Династия» Борис Зимин и Европейский фонд за демократию.
По данным SimilarWeb, на сайте The Bell в июне было зафиксированы 1,29 млн визитов.
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