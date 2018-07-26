Один из основателей The Bell не получил долю в издании и обвинил Осетинскую в жадности

Журналист Павел Миледин пожаловался на основательницу делового издания The Bell Елизавету Осетинскую и рассказал, как лишился акций. Он участвовал в создании проекта, однако не смог заработать на нем. Об этом Миледин рассказал в статье, опубликованной на площадке «Яндекс. Дзен».

«Если журналисты, которые пропагандируют определенные ценности, сами не в состоянии вести дела в соответствии с заявленными принципами, это должны знать читатели и партнеры издания. Информация о миноритарных собственниках The Bell, к которым я по-человечески очень хорошо и тепло отношусь, позволит им не сдать позиции, если в какой-то момент Осетинская вдруг скажет: «А теперь я хочу 100%»», — написал Миледин.

Миледин, который сейчас работает главным редактором аналитического портала Альфа-банка , заявил, что Осетинская вынудила его и других ко-фаундеров сократить долю акций в издании. Изначально Миледину, Ирине Малковой (работала главредом Republic) и ее заму Петру Мироненко полагалось по 15%, а Осетинской — 50%, 5% решили оставить «плавающими». При этом соглашения об этом никто не составлял, журналисты договорилась на словах.

Затем The Bell начал полноценную работу, были подписаны трудовые договора. После запуска проекта Осетинская заявила, что ее доля будет составлять 75-80%. Миледин не согласился и ушел. Он начал через суд требовать деньги, обещал рассказать общественности о такой несправедливости, но адвокат пригрозил, что тогда это будет разглашением, а это риски.

В итоге Миледин опубликовал историю создания The Bell, в которой и обвинил Осетинскую в жадности. Она в свою очередь сказала, что все обязательства перед Павлом выполнены, ему платили зарплату.

Все время работы в проекте Павел получал рыночную зарплату. Все контрактные обязательства перед Павлом неукоснительно соблюдались. Когда мы (по инициативе CEO) снова стали обсуждать мотивационную схему, Павел объявил о решении перейти на работу в Альфа-банк. Это произошло в январе 2018 года, всего через полгода после старта проекта. Никаких претензий на долю в проекте Павел при этом не заявил

Елизавета Осетинская.

В завершение Осетинская назвала претензии Миледина попыткой навредить репутации The Bell и также указала на договоренность о неразглашении информации о проекте.