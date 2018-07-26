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Разъяренная слониха вступила в схватку с целым стадом бегемотов
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Разъяренная слониха вступила в схватку с целым стадом бегемотов 

Trendymen 26 июля 2018
Фото: Trendymen
Наглые бегемоты не задумываясь нападают на все, что им просто не понравилось. В этот раз гиппопотамы серьезно ошиблись: они напали на слониху и поплатились за свою дерзость.
Слоны и бегемоты мирно купались в одном водоеме. Как вдруг двое гиппопотамов внезапно двинулись к слонихе, рядом с которой плескался детеныш. Большая ошибка.
Самка отреагировала моментально, как только заметила приближение потенциальной опасности. Она моментально перешла в нападение и устроила наглецам такую взбучку, что те поспешили и вовсе убраться из водоема подальше.
Бегемоты вообще славятся своим отвратительным нравом. Они нападают даже на акул — эта схватка титанов тоже попала на видео.
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