Герду разнесло: медведица в новосибирском зоопарке резко набрала вес

Белая медведица Герда из Новосибирского зоопарка значительно прибавила в весе за три месяца.

НГС сравнил фотографии медведицы, сделанные в начале мая, с изображениями на веб-камерах в зоопарке.

Герду уже не первый раз замечают за тем, что она набирает большой вес. Например, такое было в октябре 2013 года — тогда сотрудники зоопарка отмечали, что было непонятно: забеременела ли она или просто располнела. После этого в декабре того же года у медведицы родился первый медвежонок — девочка, которую назвали Шилкой.

В ноябре 2017 года посетители зоопарка снова обратили внимание на увеличение веса Герды — но медвежат Герда не принесла.