«Лос-Анджелес» поздравил «МЮ» с победой над «Миланом»

«Лос-Анджелес» в Твиттере поздравил "Манчестер Юнайтед" с победой над «Миланом» в матче International Champions Cup. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти «красные дьяволы» были точнее — 9:8.

Congrats to @ManUtd on their win tonight in LA! 👏 pic.twitter.com/XTLlYNgH5k

— LA Kings (@LAKings) 26 июля 2018 г.