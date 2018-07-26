Заметки наших читателей. Щуки в аду не клюют

Подробности любительской рыбалки в Зеленом Яре. Мы впервые лет за двадцать вернулись оттуда без улова, потеряв примерно литр крови и литров десять пота.

Сразу выяснилось, что надежные средства защиты от комаров не действуют на мошку и паутов, от которых мы сейчас все в погрызах. Но самое обидное, что Зелёный Яр всегда был самым надёжным местом, откуда каждый салехардец, у которого хватало азарта и денег на бензин, никогда не возвращался с пустыми руками. А тут вот так.

В Зелёном Яре ловятся три вида рыбы: в озере окуни и щуки, а в речке иногда язи. И не ловилось ни фига. В озере остались щурогайки и окунёвая мелочь. Честно ловили на спиннинг, не сачковали, меняли блесна. И на удочку ловили, на червяка, купленного в Салехарде . Единственная удача — вытащил плотву, которую до половины заглотила щука. И всё.

Попросил местных жителей прокомментировать этот факт. А там, в самом посёлке, собственно, почти никого и не было. Все дееспособные мужчины работают в Аксарке, местный рыбозавод забирает кормильцев. Именно там десять-пятнадцать человек уезжают на летнюю путину, а потом всю зиму семьи живут на заработанное. Прямо как в каком-нибудь курортном городке.

Так вот, старики рассказали, что жители лесных посёлков всегда ловили рыбу в окрестных озёрах. В самых крупных из них ловится озёрный сырок, даже щёкур. Но в тех местах это редкостью было и раньше. В основном рассчитывали на чёрную рыбу: язей, щук и окуней. В советские времена их сдавали на рыбозавод, в девяностые годы был период, когда эту практику прекратили, рыбу сдавать было некуда. Рыбкооп лопнул вместе с рыбой и дикоросами, и тогда люди перестали заботиться о своём хозяйстве. Раньше местные делали, что могли для своих озёр — источников дохода. Чтобы они обновлялись каждую весну, по свежей воде заходила рыба, прорубали протоки и следили за этим делом. И тогда весной, по большой воде, свершался круговорот рыбной фауны. Но теперь те места заросли, и освежение затруднено. В тех местах, где раньше мы проезжали на лодке, теперь и палец не просунешь.

Зеленоярцы и зимой делали проруби, чтоб рыба могла дышать. В сильные морозы она задыхается, это классический замор и типичная проблема для рыбацких посёлков. Активная рыбалка хотя бы немного приоткрывала лёд, и рыба могла дышать. Если нет кислорода, крупная рыба умирает, в чём мы и смогли убедиться. То же самое происходит на сырковом, так называемом, неёловском озере. Похоже, один раз случился мощный замор, и всё.

Я уверен, что это не навсегда, рыба всё равно обновится. Видимо, большие окуни и щуки, ловившиеся в прошлом году, зиму не пережили. Но там точно остался мелкий окунь, который будет расти следующий цикл. Браконьеры на эти озёра не таскаются, кому нужно париться со щукой и окунем? Там бывают только те, кто ловит не рыбу, а кайф.

Насчёт дикоросов есть две новости: плохая и хорошая. Самые грибные местечки так заросли, что туда не втиснуться. Да и великая сушь, вряд ли вообще в этом году будут грибы. А вот морошка пока ещё не только не поспела, её не собрали местные жители. И, похоже, её хватит на всех.