Братья меньшие делают нас добрее. Анималист о своей профессии

Корреспондент « АиФ Новосибирск » пообщался с новосибирским художником-анималистом, экологом Натальей Павлушиной. Наталья рисует животных. В планах у неё создать «Энциклопедию Новосибирского зоопарка в рисунках художников-анималистов».

Всё началось с Даррелла

Светлана Фролова , «АиФ-Новосибирск»: У вас редкая профессия. Как вы стали художником-анималистом?

Наталья Павлушина: Животных я люблю и рисую с самого раннего детства. В 7 классе поступила в художественную школу. Первые два года училась параллельно с обычной школой, потом ещё два — совмещала с учёбой на ветврача. Подрабатывала в Новосибирском зоопарке. Примерно в то же время я прочитала книги Джеральда Даррелла и увидела там прекрасные рисунки животных. Эти книги и повлияли на моё решение работать в зоопарке. Мечтала, что буду в свободное время там рисовать, но времени оставалось мало. Сейчас рисую намного больше. Работала практически во всех секциях, иногда помогала при лечении… Моя самая большая любовь — выдры. Потому что это животное — воплощение вечной игры, как считают индейцы Америки. Их невозможно заставить сделать какой-то трюк дважды. Они прекрасно понимают, что от них требуется, но им быстро становится скучно, и они начинают экспериментировать: а что будет, если проплыть в обруч (как требует дрессировщик) не головой, а хвостом вперёд? А если снизу заплыть? А потом сверху, сбоку… Они легко приручаются. Даже дикие быстро соображают, что от человека в клетке нет никакого вреда, зато у него есть масса интересных игрушечек. Они смешно ругаются, бегая за тобой и пытаясь отобрать веник или совок…

Действительно, художники-анималисты никогда не были многочисленны. Не скажу, что это направление приносит много денег, финансовый вопрос всегда сложный… Но потом снова потянуло рисовать животных.

— Почему именно рисунки? Есть же фотография, видео…

— Фотография, видео, бесспорно, дают огромные возможности запечатлеть животных, но это всё-таки больше именно документальная фиксация. Что тоже очень важно и нужно. Художники стараются передать ещё и своё видение мира, личное отношение…

Многие биологи и зоологи становятся художниками-анималистами. В 2005 году мы создали объединение «Художники за экологию». Мой любимый с детства художник-анималист, конечно же, Василий Ватагин : книга «Маугли» с его иллюстрациями. Из современных — Вадим Горбатов. Недавно вышли две его книги, где собраны почти все его рисунки. И огромная утрата для всех нас — уход из жизни красноярского художника Виктора Бахтина

— Красивые иллюстрации, как и сама книга «Маугли», пробуждают любовь детей к животным, к природе.

— Наблюдая за животными, люди всегда улыбаются. Братья наши меньшие делают нас добрее. А внимание детей нужно просто направить в нужное русло. Поэтому я провожу конкурс детского творчества «Планета диких животных» уже на протяжении 14 лет. Сейчас идут конкурсы: «От созерцания к действию», «Экологическая Азбука» (проводим совместно с Астраханским заповедником), экологический лагерь «Живая Издревая», где я участвую с мастер-классами по импровизационной графике. Осенью планируем встречу бёрдвотчеров (орнитологов-любителей), конференцию «Реки Сибири», на которой впервые проходила выставка «Художники за экологию».

Зоопарк и зверинец

— Один из символов Новосибирска — это местный зоопарк. Им многие горожане гордятся…

— Это очень справедливо! Когда шло голосование за 7 чудес России , я думаю, только странное смешение рукотворных объектов и творений природы, как объектов сравнения и соревнования, помешало занять нашему зоопарку одно из первых мест! Наш зоопарк по праву является гордостью Новосибирска и его символом.

Кстати, Новосибирский зоопарк никогда не был зверинцем, даже когда размещался на крохотной территории в 0,8 гектара у Центрального рынка. Именно там были сделаны научные открытия, принёсшие славу и известность нашему зоопарку уже в те годы, именно там в 1978 году впервые в мире получено потомство от речной выдры; размножались снежные барсы, белые медведи и многие другие животные, как редкие, так и не очень. И уж, конечно, не является он зверинцем и теперь. Очень меня коробит это слово. Это прекрасный зоологический парк! Разница между ними самая основная в том, что в зверинце животных содержат на потеху публике и не преследуют иной цели. Настоящий зоопарк в первую очередь занимается исследованием содержащихся в нём животных, собирает бесценные сведения по биологии, добивается размножения редких видов, участвует в международных обменных программах и, конечно же, занимается зоопросвещением горожан через проведение экологических праздников и других мероприятий, где рассказывается в популярной форме информация о животных, доносится важность сохранения всего биоразнообразия планеты…

— Проект «Энциклопедия Новосибирского зоопарка». Что это такое?

— «Энциклопедия Новосибирского зоопарка в рисунках художников-анималистов» — это мой проект. И я очень надеюсь, что он будет воплощён в жизнь. В нашем зоопарке –больше 700 видов животных. У меня есть рисунки примерно 300 из них. Но я подумала, что рисунки одного художника — это не очень интересно, к тому же я рисовала все эти виды достаточно долго. Так что я кинула клич на сайте художников-иллюстраторов, и на мой призыв откликнулось более 50 человек. Пока что это только благотворительное участие — все прислали те рисунки животных, которые у них уже есть. Чтобы заказать недостающие и напечатать сам Арт-Альбом, нужны средства, в активном поиске которых я и нахожусь сейчас. Думаю ещё над таким вариантом издания, в котором объединится другая идея — «Зоопарки России». А пока я пишу заявку на президентский грант и надеюсь на поддержку. Насколько я знаю, такого издания в России ещё не было.