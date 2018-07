16 голов! Европейские клубы зажигают ночью в США (обновляется)

Все голы дня на International Champions Cup.

"Ювентус" — «Бавария» — 2:0 Голы: Фавилли: 32, 40 Favilli capitalizes on some sloppy passing to put #Juventus up 1-0 #ICC2018 #JuveFCB pic.twitter.com/6L2nojxICG

— Jonah Takalua (@Destaquito2) 25 июля 2018 г.

2 for Favilli! 2 for Juve! What a pass from Alex Sandro.. ! 😱 pic.twitter.com/jSEpEayDDZ

— mick (@m1897) 25 июля 2018 г.

"Манчестер Сити" — «Ливерпуль» — 1:2 Голы: Сане, 57 — Салах, 63, Мане, 90+4 Great move, great pass, great pace and a great finish from Leroy Sane ⚡️ pic.twitter.com/KUKNJfKWTB

— We Love Man City FC (@WeLoveManCityFC) 26 июля 2018 г.

Mo Salah scores almost immediately after coming on. Lovely header. Salah has electrified the crowd! Man City 1 — 1 Liverpoolpic.twitter.com/WPhpm0E4ug#LFC #YNWA #LFCPreSeason

— Roar Of The Kop (@_RoarOfTheKop_) 26 июля 2018 г.

Mane 2-1! @lfc_Iive pic.twitter.com/fGH6FbJiVY

— Hariz (@harizshakir) 26 июля 2018 г.

"Боруссия" — «Бенфика» — 2:2, по пенальти — 3:4 Голы: Филипп, 20, 22 — Алмейда, 51, Семеду, 69 Veja o primeiro gol marcado por Maximilian Philipp abrindo o placar. pic.twitter.com/cTARdlNPBE

— Mundo Do Futebol (@mundodofotebol) 26 июля 2018 г.

Veja o segundo gol do Borussia Dortmund o segundo de Maximilian Phikipp! pic.twitter.com/mvSCGCsbvJ

— Mundo Do Futebol (@mundodofotebol) 26 июля 2018 г.

Veja o gol de Alfa Semedo que fez Benfica 1 Borussia 2 pic.twitter.com/4SAaqi7ocp

— Mundo Do Futebol (@mundodofotebol) 26 июля 2018 г.

Veja o gol de Pizzi fazendo Benfica 2 x 2 Borussia pic.twitter.com/jkDMxirnMG

— Mundo Do Futebol (@mundodofotebol) 26 июля 2018 г.

"Рома" — «Тоттенхэм» — 1:4 (матч продолжается)