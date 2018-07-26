У сома во рту застряла черепаха — видео их спасения

Рыбаки случайно наткнулись в озере на гигантского сома, у которого в пасти застряла черепаха, и если бы не они, обитателей водоема ждала бы смерть

В Техасе ( США ) рыбаки заметили на поверхности озера нечто странное, похожее на рыбу, но в какой-то неестественной форме. Приблизившись, они увидели, что это действительно рыба, а изо рта у нее торчат чьи-то лапки.

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Это оказалась черепаха. Между прочим, она была вполне живая, и дрыгала своими лапами. Видимо, огромный сом все же не рассчитал свои возможности, или это произошло как-то случайно, но черепаха застряла во рту у рыбы.

Естественно, такой курьез представлял серьезную угрозу для жизни обоих обитателей водоема, поэтому очевидцы решили их спасти. Сначала они пытались вызволить черепаху из плена, не доставая сома из воды, но это не увенчалось успехом.

Затем люди решили забрать рыбу к себе на лодку, чтобы было удобнее проводить спасательную операцию. Но дело от этого проще все равно не стало — черепаха застряла довольно серьезно. Один человек держал пасть рыбы открытой, другой же миллиметр за миллиметром тащил на себя черепашку.

К счастью, у очевидцев столь необычного события все получилось и пленницу вызволили изо рта сома. И его, и черепаху затем отпустили в воду, и они уплыли восвояси. Авторы ролика же выразили надежду, что рыба больше не наступит второй раз на те же грабли.