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Огромная белая акула попыталась съесть целого кита: видео
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Огромная белая акула попыталась съесть целого кита: видео 

ТК «Звезда» 26 июля 2018
Фото: ТК «Звезда»
Белые акулы считаются одними из самых опасных для человека. Особи, длина которых превышает шесть метров, считаются крупными и крайне редкими.
Члены экипажа туристического судна сняли на видео в море необычное зрелище — акула, которая попыталась съесть целого кита. Встреча с морским хищником состоялась неподалеку от побережья американской Калифорнии. Видео размещено в Facebook.
Большая белая акула длиной примерно в пять метров заинтересовалась тушей мертвого серого кита. Хищная рыба долго кружила вокруг погибшего животного, и в какой-то момент попыталась откусить от него. Однако целый кит акуле оказался не по зубам.
Белые акулы считаются одними из самых опасных для человека. Особи, длина которых превышает шесть метров, считаются крупными и крайне редкими.
Ранее рыбаки у побережья Флориды сняли на видео нападение гигантского групера на акулу. На кадрах видно, как на крючок рыбаков попалась небольшая акула. В какой-то момент к ней неожиданно приблизился атлантический гигантский групер, схватил и утащил на глубину.
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