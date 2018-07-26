Огромная белая акула попыталась съесть целого кита: видео

Белые акулы считаются одними из самых опасных для человека. Особи, длина которых превышает шесть метров, считаются крупными и крайне редкими.

Члены экипажа туристического судна сняли на видео в море необычное зрелище — акула, которая попыталась съесть целого кита. Встреча с морским хищником состоялась неподалеку от побережья американской Калифорнии. Видео размещено в Facebook.

Большая белая акула длиной примерно в пять метров заинтересовалась тушей мертвого серого кита. Хищная рыба долго кружила вокруг погибшего животного, и в какой-то момент попыталась откусить от него. Однако целый кит акуле оказался не по зубам.

Белые акулы считаются одними из самых опасных для человека. Особи, длина которых превышает шесть метров, считаются крупными и крайне редкими.

Ранее рыбаки у побережья Флориды сняли на видео нападение гигантского групера на акулу. На кадрах видно, как на крючок рыбаков попалась небольшая акула. В какой-то момент к ней неожиданно приблизился атлантический гигантский групер, схватил и утащил на глубину.