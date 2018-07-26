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Пятиметровая белая акула съела кита перед камерой
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Пятиметровая белая акула съела кита перед камерой 

Lenta.ru 26 июля 2018
Фото: Lenta.ru
Член команды туристического судна снял на видео большую белую акулу, которую привлекла туша мертвого серого кита. Об этом сообщает UPI.
Встреча с хищной рыбой произошла в полутора километрах от берегов американского штата Калифорния в районе города Сан-Клементе. Ее длину оценили в пять метров. «Никогда не знаешь, что увидишь», — прокомментировал автор видео в Facebook.
Большая белая акула — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину. Особи длиной 6 метров очень редки. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.
В апреле сообщалось, что большая белая акула погналась за катером австралийских полицейских, проверявших трезвость водителей судов у берегов города Эдитбург. Длина рыбы была сопоставима с размерами моторной лодки, в которой они находились.
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