Одна утка и 76 детей: американец запечатлел невероятный «детский сад»

Американский фотограф стал свидетелем потрясающей картины утиного «детского сада». На одном из озер в штате Миннесота он встретил утку, которую окружали сразу 76 утят, передает «МИР 24». Пока пользователи соцсетей восторгаются силой утиного духа, а специалисты гадают, является ли утка матерью-героиней или отважной воспитательницей. Первая версия реальна только в том случае, если птенцы приемные. По словам экологов, утка могла усыновить несколько выводков, которые потеряли матерей.

А вот вторая кажется более вероятной. Некоторые птицы на время линьки оставляют своих малышей под опеку одного взрослого. Правда обычно в таких детских садах бывает около 40 птенцов.

Ранее американским рыбакам удалось заснять убийство акулы гигантским каменным окунем —групером. Семейная пара поймала морского хищника у берегов Флориды. Когда рыболовы начали поднимать улов ближе к лодке, из морской пучины неожиданно появилась рыба, которая была больше акулы в несколько раз. Групер моментально схватил зубами половину зверя и потащил его вглубь океана. Рыбаки пытались вернуть на поверхность хищника и свой улов, но их попытки не увенчались успехом.