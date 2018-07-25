Ещё
Танцовщицу «тверка» на фоне мечети осудили в Сети
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Танцовщицу «тверка» на фоне мечети осудили в Сети 

Teleprogramma.pro 25 июля 2018
Фото: Teleprogramma.pro
Анастасия Малышева — широко известный фитнес-тренер. В своем микроблоге она регулярно делится своими видеотренировками. На днях она опубликовала в инстаграм видео с танцем, элементом которого стали движения в стиле «тверк». Ролик набрал почти 700 тыс. просмотров за три дня.
Конечно, не обошлось без едких комментариев. В Сети обсуждают нескромное поведение фитнес-инструктора. Они считают танец на фоне мечети был записан с одной целью — собрать больше просмотров, привлечь к себе внимание, но такой способ они считают недостойным. Подобный ролик поборники морали называют недостойным, вульгарным и неприличным.
(function ($) {var $el=$ ("#insta-1829091796435031844_1704590109"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);
Однако нашлись и те, кто встал на защиту Анастасии. Они отмечают, что люди целуются на фоне мечетей и церквей, ходят в облегающих нарядах и за это никто никого не судит. «Я не понимаю в чем проблема? Она танцевала и даже очень хорошо не внутри, она танцевала напротив, она никого не оскарбляла, если вы считаете по другому оставьте ваше личное мнение при себе», «Кто там верующий? Вы в день больше грехов делаете. А танец потрясный», — справедливо замечают некоторые подписчики.
Teleprogramma.pro: последние новости
Видео с малышом Кудрявцевой умилило пользователей Полуторагодовалая дочь Оксаны Акиньшиной получила серьезную травму 25-летняя чемпионка по художественной гимнастике вышла замуж в Ницце
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Итоги пенсионных митингов: будет ли эффект?44
Гузеевой вынесли приговор после крупного скандала39
Жена священника назвала пыткой богослужение в Кремле5
ОБСЕ хочет в Крым3
Депутат Рады ужаснулся, открыв украинский учебник2
Видео
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
03:25
Путин дал обещание российским морякам
Оружие Армия
00:30
Газманов рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
03:16
Захарова поведала о «случайной» связи с Катей Лель
Общество Политика
12:00
Патриарх уволил гендиректора свечного завода
Общество Статьи
02:59
Российских туристок обижают в Турции
Общество Статьи
03:52
Ревнивый муж устроил слежку за Жасмин
Шоу-бизнес
03:11
Британия задействует военных в случае «жесткого» Brexit
В мире
01:20
В США оценили новейшую версию Т-80
Армия Оружие
00:56
России предложили дать отпор «лестницей эскалации»
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение