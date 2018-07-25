Танцовщицу «тверка» на фоне мечети осудили в Сети

Анастасия Малышева — широко известный фитнес-тренер. В своем микроблоге она регулярно делится своими видеотренировками. На днях она опубликовала в инстаграм видео с танцем, элементом которого стали движения в стиле «тверк». Ролик набрал почти 700 тыс. просмотров за три дня.

Конечно, не обошлось без едких комментариев. В Сети обсуждают нескромное поведение фитнес-инструктора. Они считают танец на фоне мечети был записан с одной целью — собрать больше просмотров, привлечь к себе внимание, но такой способ они считают недостойным. Подобный ролик поборники морали называют недостойным, вульгарным и неприличным.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1829091796435031844_1704590109"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

Однако нашлись и те, кто встал на защиту Анастасии. Они отмечают, что люди целуются на фоне мечетей и церквей, ходят в облегающих нарядах и за это никто никого не судит. «Я не понимаю в чем проблема? Она танцевала и даже очень хорошо не внутри, она танцевала напротив, она никого не оскарбляла, если вы считаете по другому оставьте ваше личное мнение при себе», «Кто там верующий? Вы в день больше грехов делаете. А танец потрясный», — справедливо замечают некоторые подписчики.