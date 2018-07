Автомобиль протаранил пешеходов в Бостоне — первое фото с места

Кортни Спиннели, редактор американского телеканала Boston25, сообщила на своей странице в Twitter о ЧП. Белый автомобиль наехал на толпу на пересечении L-стрит и Шестой восточной улицы.

С места происшествия опубликована фотография, на которой видна пострадавшая машина. Число пострадавших и характер наезда уточняется.

#BREAKING: BPD confirms pedestrians struck at intersection of L. St. & E. 6th in #Southie. Working to find out their conditions, and how many people injured. #Boston25 pic.twitter.com/Q808GKcmAD

— Courtney Spinelli (@CourtSpinelliTV) 25 июля 2018 г.