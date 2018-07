Ник Кейв наполнил москвичами сцену во время последнего концерта тура

27 июля Ник Кейв завершил свой гастрольный тур, посвященный выходу альбома Skeleton Tree, большим концертом в Москве , в клубе Adrenaline Stadium. Ранее коллектив знаменитого австралийского музыканта дал концерт в Санкт-Петербурге

Концерт в Москве получился мощным, группа играла более 2 часов и даже спела две песни на бис. Кроме того, Ник Кейв активно контактировал с публикой, спел The Weeping Song практически посреди зала. Как и на других концертах этого тура, австралийский рокер выводил фанатов на сцену, на этот раз чести удостоились сначала четыре девушки из первых рядов, а затем плечом к плечу с музыкантами и Кейвом пели песни несколько десятков зрителей.

«Это последний концерт тура, который длился для нас целую вечность. Поэтому для нас это очень эмоциональный момент», — заметил Ник Кейв со сцены, выйдя на бис.

Напомним, Ник Кейв выступал в России в 2015 году.

Справка «СП»

Ник Кейв (Николас Эдвард Кейв) родился 22 сентября 1957 года. Рок-музыкант, поэт, писатель, автор музыки к фильмам, сценарист. Nick Cave and the Bad Seeds с 1984 года выпустили 20 альбомов, также Кейв играл с группами The Birthday Party, Boys Next Door, в 2006 году создал группу Grinderman. Главные хиты Ника Кейва: Into My Arms, Red Right Hand, Straight to You. Большой популярностью также пользовались дуэты Ника, записанные для альбома Murder Ballads (1996) — Where the Wild Roses Grow с Кайли Миноуг и Henry Lee с PJ Harvey.

Новости рок-музыки: Ник Кейв привез в Москву трагическую концертную программу