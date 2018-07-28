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Ник Кейв наполнил москвичами сцену во время последнего концерта тура
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Ник Кейв наполнил москвичами сцену во время последнего концерта тура 

Свободная пресса 28 июля 2018
Фото: Пятый канал
27 июля Ник Кейв завершил свой гастрольный тур, посвященный выходу альбома Skeleton Tree, большим концертом в Москве, в клубе Adrenaline Stadium. Ранее коллектив знаменитого австралийского музыканта дал концерт в Санкт-Петербурге.
Концерт в Москве получился мощным, группа играла более 2 часов и даже спела две песни на бис. Кроме того, Ник Кейв активно контактировал с публикой, спел The Weeping Song практически посреди зала. Как и на других концертах этого тура, австралийский рокер выводил фанатов на сцену, на этот раз чести удостоились сначала четыре девушки из первых рядов, а затем плечом к плечу с музыкантами и Кейвом пели песни несколько десятков зрителей.
«Это последний концерт тура, который длился для нас целую вечность. Поэтому для нас это очень эмоциональный момент», — заметил Ник Кейв со сцены, выйдя на бис.
Напомним, Ник Кейв выступал в России в 2015 году.
Справка «СП»
Ник Кейв (Николас Эдвард Кейв) родился 22 сентября 1957 года. Рок-музыкант, поэт, писатель, автор музыки к фильмам, сценарист. Nick Cave and the Bad Seeds с 1984 года выпустили 20 альбомов, также Кейв играл с группами The Birthday Party, Boys Next Door, в 2006 году создал группу Grinderman. Главные хиты Ника Кейва: Into My Arms, Red Right Hand, Straight to You. Большой популярностью также пользовались дуэты Ника, записанные для альбома Murder Ballads (1996) — Where the Wild Roses Grow с Кайли Миноуг и Henry Lee с PJ Harvey.
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