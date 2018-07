Итальянец стал чемпионом мира по PES 2018

В воскресенье, 21 июля, в Барселоне прошел турнир PES League World Tour 2018, являющийся официальным киберфутбольным турниром Лиги чемпионов. Победителем стал итальянец Этторе «Ettorito» Джаннуцци, одолевший в финале испанца Алекса «AlexAlguacil8» Альгасиля. Он стал двухкратным чемпионом мира. Ранее он уже выигрывал главный турнир PES в 2011 году.

🎥 Double winner. Part of the best co-op team in the world and officially THE best PES player in the world… @ETTORITO 👏 #PESLEAGUEWT2018 pic.twitter.com/O6J78RFxsj

— Pro Evolution Soccer (@officialpes) 21 июля 2018 г.