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Итальянец стал чемпионом мира по PES 2018
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Итальянец стал чемпионом мира по PES 2018 

Спорт-Экспресс 25 июля 2018
В воскресенье, 21 июля, в Барселоне прошел турнир PES League World Tour 2018, являющийся официальным киберфутбольным турниром Лиги чемпионов. Победителем стал итальянец Этторе «Ettorito» Джаннуцци, одолевший в финале испанца Алекса «AlexAlguacil8» Альгасиля. Он стал двухкратным чемпионом мира. Ранее он уже выигрывал главный турнир PES в 2011 году.
🎥 Double winner. Part of the best co-op team in the world and officially THE best PES player in the world… @ETTORITO 👏 #PESLEAGUEWT2018 pic.twitter.com/O6J78RFxsj
— Pro Evolution Soccer (@officialpes) 21 июля 2018 г.
Примечателен тот факт, что в финале дисциплины «Ко-оп» финалисты одиночного разряда и Лука «Il Distruttore-44» Тубелли в составе команды Broken Silence одолели тройку игроков Total Football.
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