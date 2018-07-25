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Фалькао будет изображен на обложке PES 2019
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Фалькао будет изображен на обложке PES 2019 

Спорт-Экспресс 25 июля 2018
Нападающий «Монако» Радамель Фалькао будет изображен на обложке нового футбольного симулятора Pro Evolution Soccer 2019. Колумбиец составит компанию вингеру «Барселоны» Филиппе Коутинью, который ранее стал лицом серии.
Стоит отметить, что впервые с 2009 года на обложке игры данной серии будет размещен игрок из чемпионата Франции. Тогда таковым являлся полузащитник Йоанн Гуркюфф.
Напомним, ранее «Монако» и разработчик PES 2019 объявили о заключении партнерского соглашения.
Get your copy now: https://t.co/VQkFkClNPR pic.twitter.com/ZPmF72v90R
— Radamel Falcao (@FALCAO) 19 июля 2018 г.
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