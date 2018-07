Американская пара посадила на диету аномально толстого кота

Жители американского штата Мичиган Майк Уилсон и его девушка Меган Ханнеман ведут «Инстаграм»-блог, в котором рассказывают о борьбе с ожирением своего кота Бронсона. В свои три года питомец весит аномальные 15 килограммов. Пара посадила кота на диету, за похудением животного следят 14 тысяч человек, сообщает Bored Panda.

У американской пары свой бизнес, в рамках которого они торгуют кошачьими домиками, лабиринтами и прочими приспособлениями для домашних животных.

В начале лета жители Мичигана решили взять себе еще одного котенка из приюта, однако вместо него принесли домой 15-килограммового Бронсона, настолько он им понравился. Такие кошки требуют особого ухода, поэтому перед тем, как представители питомника разрешили паре забрать кота домой, Майк и Меган прошли специальное собеседование.

Предыдущим хозяином Бронсона был пожилой мужчина, который, по всей видимости, кормил кота объедками с собственного стола и совсем не занимался питомцем.

Some of Bronson’s world class foot work. 🤼‍♂️🥇This went on for a few minutes which is longer than Bronson’s been going since he’s been under the weather. 👏❤️... #weightloss #catloversclub #catagram #weightwatchers #weightlossjourney #weightlossmotivation #weightlosstransformation #catsofinstagram #cat #catskills #cats_of_world #cats_ofinstagram #catstagram #catoftheday #catboxing

Публикация от Bronson the cat (@iambronsoncat) 24 Июл 2018 в 4:15 PDT Пара из Мичигана начала кормить кота здоровой пищей и заставлять его самого добывать себе пищу с помощью игр и физических упражнений. За два месяца Бронсон сбросил полкило и начал набирать мышечную массу.

We have a ton of scratching poles around the house, but bronson doesn’t use any vertical poles and instead only scratches his claws on the carpet. I believe it’s so the he doesn’t need to sit up. We ended up getting him this card board thing from the pet store. I don’t see the name on the product anywhere but he really likes it. He lays on it and looks like a furry pilot. ✈️👨‍✈️.. ❤ #catsofinstagram #cats_of_instagram #cats_of_the_world #weightlossjourney #weightloss #cats_of_world #bufftabby #cutecats #cuteness #catstagram #catloversclub #cutestcatever #goingplaces #instagramers #catagram #catlover #catlovers #weightlossmotivation #photooftheday #instalike #igers #picoftheday #instadaily #cats #cat #bestoftheday #swag #kittens #kittensofinstagram #catenrichment

Публикация от Bronson the cat (@iambronsoncat) 21 Июл 2018 в 6:32 PDT Bronson the lap cat #mostlymuscle 😎 #weightlossjourney #actionbronson #weightlosstransformation #weightloss #catsofinstagram #cats #catstagram #catnap #lapcat #gobronsongo #catloversclub #tabby #bufftabby

Публикация от Bronson the cat (@iambronsoncat) 16 Июл 2018 в 1:56 PDT