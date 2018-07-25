«Совсем неузнаваема»: Юлия Началова показала, как выглядела в 16 лет

37-летняя Юлия Началова с ранее детства стала петь. Важным шагом для нее было участие в конкурсе «Утренняя звезда», в котором она одержала победу. Там юная певица познакомилась с Ириной Понаровской, которая стала ее наставником. Позже она выпустила свой первый альбом и выступила на международном вокальном конкурсе «Big Apple-95», обойдя Кристину Агилеру . В студии передачи «Сегодня вечером» вспоминали участником «Утренней звезды», и артистка также стала гостьей ток-шоу.

Сегодня Юлия поделилась видео, которое было показано во время эфира. На кадрах певица запечатлена в 16 лет. Тогда она носила светлые не сильно длинные волосы. «В этом клипе мне 16 лет. Помню, как переживала и готовилась к съемкам…», — призналась Началова. Поклонники отметили, что хорошо помнят песню «Герой не моего романа», на которую и был снят этот клип. Они также были поражены тому, как сильно за минувшие годы изменилась артистка.

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Юлия Началова показала изменившиеся из-за болезни руки на фото в купальнике37-летняя певица уже несколько лет страдает из-за подагры. Обычно Юлия Началова скрывает свои руки, суставы которых деформировались. Однако на днях она опубликовала фото, на котором впервые за долгое время продемонстрировала руки без перчаток. Некоторые поклонники считают, что она утратила свою природную красоту. «Такая трогательно-нежная девочка», «Скучаю по этой скромной, застенчивой девочке», «Скромная, красивая, а сейчас я Юлю совсем не узнаю… все свое лицо переделала, стала совсем неузнаваема… очень жаль», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что последние несколько лет Юлия страдает из-за подагры. Болезнь изменила ее кисти, поэтому певица вынуждена их прятать, надевая перчатки. Она также не скрывает, что прибегала к услугам хирурга. Не так давно Началова призналась, что однажды ей сделали неудачную операцию по коррекции груди в Америке. После случившегося семье артистки предложили пользоваться услугами клиники, где проводилась операция, бесплатно.

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