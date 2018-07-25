Ещё
Иностранные фанаты пришли в восторг от медведя Розы и орла Акинфеева в Московском зоопарке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Иностранные фанаты пришли в восторг от медведя Розы и орла Акинфеева в Московском зоопарке 

РИАМО 25 июля 2018
Фото: РИАМО
В Московском зоопарке в дни чемпионата мира по футболу иностранные посетители чаще всего наблюдали за бурой медведицей Розой, сообщила в среду директор зоопарка Светлана Акулова.
«Иностранцам очень нравилась наш бурый медведь Роза. Потому что у нее есть такой ручеек, куда мы запускаем живую рыбу, и она несмотря на то, что такая возрастная, активно ловит эту рыбу. Особенно нравилось иностранцам, которые считают, что у нас ходят бурые медведи», — сказала Акулова в эфире телеканала «Москва 24».
По ее словам, также популярностью у иностранных посетителей зоопарка пользовался степной орел по кличке Игорь Акинфеев.
Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходили с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Победителем турнира стала сборная Франции. Всего столицу в дни чемпионата посетили порядка 4,5 миллионов туристов.
РИАМО: последние новости
Законопроект об аккредитации визовых центров отозвали из Госдумы Троих сестер подозревают в убийстве их отца в Москве Официальный курс евро к рублю снизился на 11 копеек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Итоги пенсионных митингов: будет ли эффект?53
Гузеевой вынесли приговор после крупного скандала39
Жена священника назвала пыткой богослужение в Кремле11
ОБСЕ хочет в Крым4
Депутат Рады ужаснулся, открыв украинский учебник2
Видео
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
03:25
Путин дал обещание российским морякам
Оружие Армия
00:30
Газманов рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
03:16
Захарова поведала о «случайной» связи с Катей Лель
Общество Политика
12:00
Патриарх уволил гендиректора свечного завода
Общество Статьи
02:59
Российских туристок обижают в Турции
Общество Статьи
03:52
Ревнивый муж устроил слежку за Жасмин
Шоу-бизнес
03:11
Британия задействует военных в случае «жесткого» Brexit
В мире
01:20
В США оценили новейшую версию Т-80
Армия Оружие
00:56
России предложили дать отпор «лестницей эскалации»
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение