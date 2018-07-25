Иностранные фанаты пришли в восторг от медведя Розы и орла Акинфеева в Московском зоопарке

В Московском зоопарке в дни чемпионата мира по футболу иностранные посетители чаще всего наблюдали за бурой медведицей Розой, сообщила в среду директор зоопарка Светлана Акулова

«Иностранцам очень нравилась наш бурый медведь Роза. Потому что у нее есть такой ручеек, куда мы запускаем живую рыбу, и она несмотря на то, что такая возрастная, активно ловит эту рыбу. Особенно нравилось иностранцам, которые считают, что у нас ходят бурые медведи», — сказала Акулова в эфире телеканала «Москва 24».

По ее словам, также популярностью у иностранных посетителей зоопарка пользовался степной орел по кличке Игорь Акинфеев