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В Лондоне королевский гвардеец толкнул мешающую маршировать туристку
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В Лондоне королевский гвардеец толкнул мешающую маршировать туристку 

ИА «Сусанин» 25 июля 2018
Фото: ИА «Сусанин»
Лондон. Великобритания. В Лондоне королевский гвардеец сильно толкнул китайскую туристку. Видео инцидента пользователи выложили в Ютуб, сообщают «Известия».
Девушка зашла за ограждение вблизи Виндзорского замка и пытылась сфотографироваться с военным. Тем самым она помешала ему маршировать.
Мужчина оттолкнул туристку, от чего девушка едва не упала.
Отметим, гвардейцам запрещено разговаривать во время службы, однако они имеют право сообщить о своем недовольстве туристам, передает издание со ссылкой на телеканал «360°».
Queens guard pushes tourist in the back
Uploaded by Sting Rae on 2018-07-24.
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