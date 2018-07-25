Ещё
Гигантский групер проглотил пойманную рыбаками акулу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гигантский групер проглотил пойманную рыбаками акулу 

Вести.Ru 25 июля 2018
Фото: Вести.Ru
Желанной добычи лишил отправившуюся на рыбалку семью американцев крупный каменный окунь (он же групер), проглотивший пойманную на спиннинг черноперую акулу. Ошеломленные рыбаки сняли момент атаки на видео.
Запись была сделана в конце июня в окрестностях курортного городка Марко-Айленд на западном побережье Флориды. По словам автора записи, его супруге удалось поймать акулу длиной более 1,2 метра, однако поднять ее на борт яхты они не успели. На кадрах видно, как глава семейства подтягивает нарезающую круги добычу к лодке, но в этот момент в дело вмешивается гигантский групер. Уже через секунду акула была наполовину проглочена, а сам двухметровый хищник спокойно удалился, утягивая за собой леску. Попытки поднять его на поверхность оказались тщетны.
Небольшие и средних размеров акулы, как и скаты с черепахами, входят в рацион груперов, но рыбаков они обворовывают не так часто. Хотя спустя пару недель все в той же Флориде был зафиксирован еще один случай, на сей раз близ Эверглейдс-Сити. Глава компании, которая организовала рыбалку в океане, уверяет, что каменный окунь весил порядка 220 килограммов. Его жертвой стала пойманная на спиннинг небольшая акула, которую он проглотил на глазах туристов. Последние потратили около 10 минут на то, чтобы попытаться выудить вора, но в конце концов вынуждены были признать свое поражение.
Великолепные хищники, груперы вырастают до 2,5 метров и набирают вес вплоть до 450 килограммов. В период размножения они могут представлять опасность для дайверов, коих нередко выдворяют за границы своего участка.
Вести.Ru: последние новости
Тренер Алекс Фергюсон сделал первое заявление после кровоизлияния в мозг Ник Кейв и The Bad Seeds выступят в Москве Александр Головин официально стал игроком "Монако"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Итоги пенсионных митингов: будет ли эффект?51
Гузеевой вынесли приговор после крупного скандала
Жена священника назвала пыткой богослужение в Кремле10
ОБСЕ хочет в Крым4
Депутат Рады ужаснулся, открыв украинский учебник
Видео
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
03:25
Путин дал обещание российским морякам
Оружие Армия
00:30
Газманов рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
03:16
Захарова поведала о «случайной» связи с Катей Лель
Общество Политика
12:00
Патриарх уволил гендиректора свечного завода
Общество Статьи
02:59
Российских туристок обижают в Турции
Общество Статьи
03:52
Ревнивый муж устроил слежку за Жасмин
Шоу-бизнес
03:11
Британия задействует военных в случае «жесткого» Brexit
В мире
01:20
В США оценили новейшую версию Т-80
Армия Оружие
00:56
России предложили дать отпор «лестницей эскалации»
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение