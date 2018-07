Объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2018 года

Объявлена программа 75-го Венецианского международного кинофестиваля. Имена участников сообщил сегодня на пресс-конференции директор смотра Альберто Барбера. В конкурсную программу «Горизонты» вошла российская картина «Человек, который удивил всех», поставленная Натальей Меркуловой и Алексеем Чуповым.

Главный конкурс:

Человек на Луне (First Man), реж. Дэмьен Шазелл (откроет программу)

Гора (The Mountain), реж. Рик Элверсон

Двойные жизни (Doubles Vies), реж. Оливье Ассайас

Братья Систерс (The Sisters Brothers), реж. Жак Одиар

Баллада Бастера Скраггса (The Ballad of Buster Scruggs), реж. Итан Коэн, Джоэл Коэн

Голос света (Vox Lux), реж. Брэйди Корбет

Рим (Roma), реж. Альфонсо Куарон

22 июля (Norway), реж. Пол Гринграсс

Суспирия (Suspiria), реж. Лука Гуаданьино

Работа без авторства (Opera Senza Autore), реж. Флориан Хенкель фон Доннерсмарк

Соловей (The Nightingale), реж. Дженнифер Кент

Фаворитка (The Favourite), реж. Йоргос Лантимос

Петерлоо (Peterloo), реж. Майк Ли Капри-революция (Capri-Revolution), реж. Мария Мартоне

Что ты будешь делать, когда огонь охватит мир? (What You Gonna Do When the World’s On Fire), реж. Роберто Минервини

Закат (Sunset), реж. Ласло Немеш

Вражеские братья (Freres Ennemis), реж. Давид Эльхоффен

Наше время (Nuestro Tiempo), реж. Карлос Рейгадас

На пороге вечности (At Eternity’s Gate), реж. Джулиан Шнабель

Обвиняемая (Acusada), реж. Гонсало Тобаль

Убийство (Zan), реж. Синья Цукамото

Программа «Горизонты»:

Sulla Mia Pelle, реж. Алессио Кремонини (откроет программу)

Soni, реж. Иван Аур Река, реж. Эмир Байгазин

La Noche de 12 Anos, реж. Альваро Брехнер

Deslembro, реж. Флавия Кастро

The Announcement, реж. Махмут Фазыль Джошкун

Un Giorno All’Improvviso, реж. Сиро Герра

L’Enkas, реж. Сара Маркс

Memories of My Body, реж. Гарин Нугрохо

As I Lay Dying, реж. Мустафа Замани

La Profezia Dell’Armadillo, реж. Эмануеле Скаринджи

Stripped, реж. Ярон Шани

Jinpa, реж. Пема Цеден

Семья (Charlie Says), реж. Мэри Хэррон

Аманда (Amanda), реж. Микаэль Херс

Человек, который удивил всех, реж. Наталья Меркулова, Алексей Чупов

Tel Aviv on Fire, реж. Sameh Zoabi

Manta Ray, реж. Phuttiphong Aroonpheng

The Day I Lost My Shadow, реж. Soudade Kaadan

Внеконкурсный показ (спецпоказ):

Моя гениальная подруга (L'amica geniale), реж. Елена Ферранте

Другая сторона ветра (The Other Side of the Wind), реж. Орсон Уэллс

They’ll Love Me When I’m Dead, реж. Морган Невилл

Внеконкурсный показ (нон-фикшн):

A Letter To A Friend In Gaza, реж. Амос Гитай

Aquarela, реж. Виктор Косаковский

El Pepe, Una Vida Suprema, реж. Эмир Кустурица

Процесс, реж. Сергей Лозница

Carmine Street Guitars, реж. Рон Манн

American Dharma, реж. Эррол Моррис

Introduzione All’Oscuro, реж. Гастон Солники

Your Face, реж. Цай Минлян

Monrovia, Indiana, реж. Фредерик Вайсман

Una Storia Senza Nome, реж. Роберто Андо

Les Estivants, реж. Валерия Бруни-Тедески

1938 Diversi, реж. Giorgi Treves

Isis, Tomorrow. The Lost Souls Of Mosul., реж. Francesca Mannocchi, Alessio Romenzi

В этом году Венецианский международный кинофестиваль пройдет с 29 августа по 8 сентября. Председателем жюри фестиваля будет мексиканский режиссер Гильермо дель Торо.