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Японский школьник делает статуэтки из живых насекомых
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Японский школьник делает статуэтки из живых насекомых 

Вести.Ru 25 июля 2018
Старшеклассник из Японии стал звездой «Твиттера» после того, как начал публиковать фотографии скульптор, которые молодой человек делает из останков живых насекомых. Мастерству школьника могут позавидовать авторы спецэффектов для голливудских фильмов ужасов, сообщает Sora News.
На опубликованных ниже фото запечатлены работы японца. Они сделаны из панцирей цикад.
またまた3本目の記事になりました インタビューも受けました ニコニコニュースと若干異なる質問内容ですhttps://t.co/ydLvvccUMY
— 宇宙船のリンク (@ride_hero_) 25 июля 2018 г.
使ったのは セミの抜け殻 ピンセット 木工用ボンド です 切ったり貼ったりしました これを作る前に試作したりもしました pic.twitter.com/Sjji1iEJ4c
— 宇宙船のリンク (@ride_hero_) 22 июля 2018 г.
После того, как работы японца стали набирать сотни ретвитов и лайков, у него появился конкурент. Один из подписчиков школьника поделился фотографией своей работы, сделанной из клешней краба.
最終的にちょっと前に流行ったカニ装備と合体してほしい pic.twitter.com/t7M62J02LR
— 混沌のゴリラ@ゴリラのフレンズ (@hmhm114514) 22 июля 2018 г.
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