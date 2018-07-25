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В Калининградском зоопарке из вольеров выпустили цесарок (видео)
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В Калининградском зоопарке из вольеров выпустили цесарок (видео) 

Клопс.Ru 25 июля 2018
В Калининградском зоопарке цесарок выпустили из вольеров на территорию для посетителей. Об этом директор зоопарка Светлана Соколова написала на своей странице в Facebook.
По её словам, цесарки более спокойные птицы, чем павлин, который гулял по дорожкам зоопарка раньше.
"Пока думаем, выпускать или не выпускать павлинов — решили поэкспериментировать с цесарками. Эти птицы более спокойные; перья у них, надеюсь, никто рвать не будет", — написала директор.
Птицы приучены возвращаться в вольер, чтобы принять пищу и поспать. Возможно, позже на свободную территорию выпустят павлинов, но усилив меры предосторожности.
В августе 2017 года в Калининградском зоопарке павлин, который был выпущен из вольера, исцарапал лицо двухлетнему ребёнку.
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