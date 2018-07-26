Юные жители Бибирева побывали на экскурсии в Москвариуме

Юные жители Бибирева, посещающие городской лагерь по программе «Московская смена» на базе спортивно-адаптивной школы Москомспорта, на минувшей неделе посетили экспозицию в Москвариуме на ВДНХ. Об этом сообщили в администрации учреждения.

— В рамках этой познавательной экскурсии дети увидели более 600 разновидностей экзотических рыб, необычных морских и пресноводных обитателей, включая кайманового крокодила, наутилуса, осетровых, осьминога Доффлейна, скатов, акул и множества других морских созданий, — рассказали в администрации школы.

Там также отметили, что кроме того, с помощью информационных дисплеев, установленных около каждого аквариума, экскурсанты в доступной развлекательной форме узнали множество полезной информации о подводном мире. (ак)